L’auto elettrica low cost di Renault si farà

Uno dei punti di forza della futura gamma di Renault sarà una nuova auto elettrica da meno di 25.000 euro. La conferma è arrivata in queste ore da un report di Reuters. La casa francese sta lavorando allo sviluppo di un nuovo progetto destinato a diventare un importante punto di riferimento per il suo futuro, affiancandosi alla Renault 5 elettrica. Sul nuovo progetto di Renault ci sono pochi dettagli. Appare evidente, in ogni caso, che il prezzo, ben più accessibile rispetto alla concorrenza, sarà un elemento chiave per il successo.

Come sarà l’auto elettrica da meno di 25.000 euro di Renault

Secondo le informazioni diffuse in queste ore, la nuova Renault elettrica da 25.000 euro sarà più piccola della Renault 5, attesa sul mercato nel corso del 2024. Il progetto dovrebbe debuttare nel 2026 e sarà realizzato nello stabilimento di Novo Mesto in Slovenia dove oggi viene realizzata la Twingo.

La nuova city car andrà a rimpiazzare proprio la Twingo diventando parte di una nuova gamma composta da sei modelli elettrici, attesi sul mercato entro la fine del 20230. Una volta completata la gamma, Renault punta a raggiungere l’obiettivo di un milione di auto elettriche prodotte nel 2031.

Il focus del progetto sarà proprio il prezzo: la city car dovrà costare meno di 25.000 euro. Solo in questo modo, infatti, il progetto potrebbe ottenere volumi di vendita significativi. Al momento, in ogni caso, le informazioni sul nuovo progetto sono davvero limitate.

Per Renault, che insieme a Nissan, è stato uno dei primi produttori a puntare sull’elettrico (per poi essere superata da Tesla e dai costruttori cinesi), la nuova city car andrà a ricoprire un ruolo chiave per la crescita futura in Europa, un mercato oramai orientato verso l’elettrico. Maggiori dettagli in merito al nuovo progetto dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

