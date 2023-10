Alfa Romeo B-SUV: la versione elettrica sarà più cara della Tonale?

Alfa Romeo sta lavorando alla sua prima auto elettrica, un SUV compatto che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2024. Si tratta della cosiddetta Alfa Romeo B-SUV, un modello che condividerà la piattaforma CMP con le altre due elettriche del gruppo Stellantis, la Fiat 600e e la Jeep Avenger. Di questa auto di recente abbiamo saputo dallo stesso CEO del Biscione Imparato che il nome sarà svelato a dicembre mentre il debutto sul mercato avverrà ad aprile. Ma quanto costerà la B-SUV di Alfa Romeo? E quali saranno le sue caratteristiche tecniche?

La versione elettrica di Alfa Romeo B-SUV costerà più di Tonale?

Secondo alcune indiscrezioni, Alfa Romeo B-SUV nella sua versione elettrica potrebbe avere un prezzo simile a quello di Alfa Romeo Tonale, la SUV ibrida che è stata lanciata nel 2022. Questo significa che la B-SUV potrebbe partire da poco meno di 40 mila euro. Si tratterebbe di un prezzo competitivo per il segmento delle SUV elettriche compatte, dove la B-SUV dovrà sfidare modelli come la Hyundai Kona Electric e la Peugeot e-2008. Ma ovviamente fa riflettere il fatto che questa vettura nonostante sia di un segmento inferiore costerà più della Tonale anche se ovviamente si parla solo ed esclusivamente della versione completamente elettrica che sarà anche la prima auto a zero emissioni nella storia della casa automobilistica del Biscione.

Per quanto riguarda invece Alfa Romeo B-SUV nella sua versione con motore a combustione il suo prezzo potrebbe partire da 25 – 30 mila euro. Questa auto secondo Imparato per il suo stile piacerà molto a chi amava Giulietta e MiTo e potrebbe dunque attrarre nuovi clienti e recuperarne alcuni che con l’addio delle due celebri vetture hanno optato per altri marchi. Vedremo dunque che novità ci saranno a proposito di questa auto il cui debutto è ormai davvero vicino.