Alfa Romeo Tonale: ecco la versione per la Polizia Locale di Bardolino

La Polizia Locale di Bardolino, un comune turistico sul lago di Garda, in provincia di Verona, ha avuto l’opportunità di guidare la nuova Alfa Romeo Tonale, il SUV ibrido dal design innovativo e unico. Si tratta di una versione speciale, realizzata dalla Carrozzeria Bertazzoni di Collecchio, che non ha i colori tipici delle forze dell’ordine, ma una livrea blu scuro con una fascia bianca e il tricolore con il Pegaso, simbolo della regione Veneto.

Ecco la Alfa Romeo Tonale Polizia Locale di Bardolino

La Alfa Romeo Tonale in questione è la versione Sprint Hybrid con motore 1.5 da 130 CV, una delle opzioni disponibili al lancio del C-SUV del marchio del biscione. L’auto è stata dotata di diversi accessori e modifiche, tra cui le luci Bi-Side LED posteriori e laterali, che garantiscono una visibilità a 360 gradi in caso di emergenza, la torcia a LED ricaricabile, i giubbetti antiproiettili e altri elementi caratteristici delle auto delle forze dell’ordine.

Questa Alfa Romeo Tonale ha anche una barra Stellar con una pulsantiera di comando dedicata, sviluppata dai meccanici della carrozzeria, e installata nella plancia dell’auto. Il vano bagagli posteriore è stato realizzato su misura per ospitare l’attrezzatura necessaria. La carrozzeria ha dichiarato di essere stata molto soddisfatta del risultato, e di aver realizzato l’allestimento “senza avere alcun riferimento o punto fermo da seguire”.

Questa Alfa Romeo Tonale è stata consegnata al comandante della Polizia Locale, Marco Zanetti, che ha potuto usarla per alcuni servizi di pattugliamento e controllo del territorio. L’auto ha fatto colpo tra le strade di Bardolino, ricevendo gli apprezzamenti e le attenzioni dei residenti e dei turisti, soprattutto i tedeschi, che si sono messi in fila per fotografarla quando era parcheggiata davanti alla sede del Comando, sul lungolago. Il comandante Zanetti ha espresso la sua soddisfazione per le prestazioni e la qualità della Tonale, che ha definito “fantastica” e “un’auto da sogno”.