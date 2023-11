Opel Crossland e Grandland: le nuove generazioni arriveranno nel 2024

Opel ha confermato che nel 2024 lancerà le nuove generazioni dei suoi SUV Crossland e Grandland, che saranno entrambi elettrificati. Si tratta di due modelli molto importanti per il marchio tedesco, che vuole rafforzare la sua presenza nel segmento dei SUV, il più richiesto dal mercato. La nuova Opel Crossland sarà basata sulla piattaforma STLA Small di Stellantis, la stessa che verrà impiegata su tutti i futuri modelli compatti del gruppo automobilistico. Questa piattaforma permetterà alla vettura della casa automobilistica tedesca di offrire diverse opzioni di motorizzazione.

La nuova Opel Grandland sarà invece basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, la stessa che viene usata per la nuova Peugeot 3008, con cui potrebbe condividere molte caratteristiche. La Grandland sarà infatti un SUV completamente elettrico, che potrà offrire diverse opzioni di batteria e di potenza, con una possibile autonomia di oltre 800 km e una ricarica rapida in 15 minuti. Dal punto di vista estetico, le nuove Opel Crossland e Grandland dovrebbero mantenere il loro aspetto da SUV, ma con un design più moderno e dinamico. Tra gli elementi distintivi, ci saranno la griglia a forma di V, i fari a LED, le protezioni in plastica, le ruote di grandi dimensioni e il logo Opel retroilluminato.

All’interno, le nuove Opel Crossland e Grandland dovrebbero offrire un abitacolo spazioso e funzionale, con cinque posti e un bagagliaio capiente. L’auto sarà dotata di un sistema di infotainment con schermo touch da 12 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e di un cruscotto digitale. Non mancheranno i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia e il freno di emergenza automatico.

Le nuove Opel Crossland e Grandland saranno prodotte nello stabilimento di Eisenach in Germania, dove il gruppo Stellantis ha investito 130 milioni di euro per adeguare le linee di produzione alle nuove tecnologie. L’avvio delle attività di assemblaggio è previsto per la seconda metà del 2024. Le nuove auto di Opel saranno una delle novità più interessanti per il futuro di Opel, che intende ampliare la sua gamma di SUV elettrificati e affrontare le sfide della transizione energetica.