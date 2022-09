Opel Eisenach: lo stabilimento festeggia il suo 30° anniversario

30 anni fa, Opel ha aperto il suo stabilimento di Eisenach (Germania), che offre metodi di produzione più moderni e la massima qualità. Da allora, molti modelli bestseller del marchio di Stellantis, dall’Astra alla Corsa fino all’Adam, hanno lasciato la fabbrica della Turingia.

Oggi, il SUV di punta Opel Grandland esce dalla catena di montaggio di questo sito come ibrido plug-in e con motori a combustione altamente efficienti. 30 anni di Opel a Eisenach significano 30 anni di spirito pionieristico e produzione automobilistica in uno degli stabilimenti più moderni presenti in Europa.

Opel: l’impianto di Eisenach celebra quest’anno i suoi primi 30 anni

Sabato 17 settembre, la casa automobilistica tedesca invita tutte le famiglie e gli amici a un open day e alla cerimonia ufficiale, a cui parteciperanno il Primo Ministro della Turingia Bodo Ramelow e il CEO di Opel Florian Huettl.

Eisenach è sinonimo della migliore qualità da 30 anni. In questa fabbrica di auto, i dipendenti hanno prodotto numerosi bestseller Opel per i clienti. Con la produzione del Grandland e del Grandland Plug-In Hybrid su una piattaforma multi-energia avanzata, Eisenach è una parte importante dell’offensiva di elettrificazione del costruttore.

Jörg Escher, direttore dello stabilimento, ha spiegato che per più di 30 anni, lo spirito di squadra ha spinto tutti i lavoratori a raggiungere le massime prestazioni più e più volte. Sin dall’apertura nel 1992, l’impianto tedesco e i suoi dipendenti hanno più volte stabilito standard con spirito innovativo e determinazione, anche in tempi economicamente difficili. Questa solidarietà continua a distinguerli.

Il 23 settembre 1992, alla presenza dell’ex cancelliere tedesco Helmut Kohl e dei dipendenti presenti, la prima Opel Astra “made in Eisenach” uscì dalla linea di produzione. Lo stabilimento divenne presto uno dei più moderni al mondo in termini di sostenibilità ambientale, tecnologia manifatturiera e sistemi di produzione. Ed è anche parte integrante della città e della regione.

Solo otto mesi dopo l’inizio della produzione dell’Astra, la prima Opel Corsa uscì dalla linea di produzione nel 1993. La prima Corsa “made in Eisenach” è anche la prima “made in Germany”. In precedenza, era stata costruita solo nella fabbrica di Saragozza.

Nel 2012, la piccola vettura ha accolto a casa sua l’elegante Opel Adam, prodotta a Eisenach fino a maggio 2019. Nello stabilimento erano stati investiti 190 milioni di euro per la sua produzione.

Dopo la riunificazione, Opel è una delle prime case automobilistiche della Germania occidentale a impegnarsi nei nuovi stati federali. Contemporaneamente, l’azienda ha gettato le basi per il rilancio della produzione automobilistica nella regione, aprendo un nuovo sito e investendo più di un miliardo di marchi tedeschi. Inoltre, l’azienda ha creato numerosi nuovi posti di lavoro, anche nel settore dei fornitori.

Opel è il primo produttore europeo a introdurre metodi di produzione completamente nuovi quando è stato implementato il nuovo sistema di produzione. Si basa su cinque principi fondamentali: coinvolgimento dei dipendenti, miglioramento continuo, controllo della qualità dall’inizio, standardizzazione e tempi di produzione brevi grazie a una logistica regolare.

Anche lo stabilimento di Eisenach ha definito standard nella gestione ambientale sin dalla sua apertura. I circuiti di riciclaggio per riutilizzare i residui di produzione o un impianto all’avanguardia di ritrattamento delle acque sono solo due esempi di sistema sostenibile.

Durante tutti questi anni, il sito di Eisenach si è reinventato ancora e ancora. La piccola Opel Corsa è stata prodotta qui fino al 2019, ma ora i dipendenti producono l’Opel Grandland top di gamma, che è anche il primo modello elettrificato Opel di Eisenach.

Sabato 17 settembre, una cerimonia con il Primo Ministro della Turingia Bodo Ramelow e il CEO di Opel Florian Huettl daranno il via alle celebrazioni per il 30° anniversario di Opel Eisenach. Durante l’open day tra le 10:00 e le 15:00, i visitatori avranno l’opportunità di conoscere da vicino tutta la storia dell’impianto.

Nelle tre aree di produzione sarà possibile scoprire interessanti informazioni sulla produzione del Grandland. All’esterno dei padiglioni verranno presentati tutti i modelli prodotti in precedenza a Eisenach, oltre a molti altri momenti salienti dei 160 anni di storia di Opel.