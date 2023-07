Stellantis presenta STLA Medium: la piattaforma per elettrificare il mercato globale

Stellantis ha presentato oggi STLA Medium, una piattaforma globale progettata per i veicoli elettrici e ricca di eccezionali caratteristiche leader del settore come 700 km di autonomia, efficienza del carburante, prestazioni a bordo del veicolo e potenza di ricarica che sono le migliori in classe.

La piattaforma STLA Medium offre autonomia e flessibilità. È stato progettato per ospitare un’ampia gamma di veicoli e configurazioni di propulsione dei segmenti C e D, che rappresentano il cuore del mercato, ovvero 35 milioni di veicoli venduti nel 2022 e quasi la metà dei 78,5 milioni di veicoli venduti nel mondo nello stesso anno. Oggi i marchi di Stellantis offrono 26 modelli in questi segmenti, su diverse piattaforme. Fino a due milioni di veicoli all’anno possono essere assemblati su STLA Medium in diversi siti produttivi in ​​tutto il mondo, a cominciare dall’Europa.

STLA Medium è la prima di quattro piattaforme elettriche globali annunciate durante l’EV Day 2021, che costituiranno la base dei prodotti futuri dell’azienda. Sono fondamentali per raggiungere gli audaci obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, compreso il raggiungimento del 100% delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) per autovetture in Europa e del 50% delle vendite BEV per autovetture e entro il 2030 rispetto al 2021, e raggiungere la carbon neutrality entro il 2038, con una percentuale di compensazione a una cifra delle emissioni rimanenti.

Pensata per i veicoli elettrici, la piattaforma STLA Medium raggiunge un’autonomia di oltre 700 km con il pacchetto Performance – il migliore della categoria – mentre il pacchetto Standard supera i 500 km sul WLTP ( Worldwide Harmonized Light Procedura di prova dei veicoli ) ciclo. Con un massimo di 98 chilowattora (kWh) di potenza utilizzabile, STLA Medium è il migliore della categoria per l’alimentazione a bordo.

STLA Medium, basato su un’architettura elettrica a 400 volt, offrirà un’efficienza energetica e un tempo di ricarica senza precedenti, oltre a un ecosistema completo di ricarica e servizi. A seconda dell’utilizzo, il consumo può essere inferiore a 14 kWh per 100 km, che rappresenta la migliore efficienza energetica della sua categoria. I proprietari saranno in grado di ricaricare la batteria dal 20 all’80 percento in 27 minuti o 2,4 kWh al minuto.

I veicoli della piattaforma STLA Medium saranno venduti in tutto il mondo e disponibili a trazione anteriore o integrale tramite l’aggiunta di un secondo modulo di propulsione elettrica posteriore e con una gamma di potenza BEV da 160 a 285 kW.

Gli esperti di ingegneria e produzione di Stellantis si sono concentrati sul rendere l’installazione del pacco batteria modulare monostrato e ad alta densità di energia il più efficiente possibile nell’impianto di assemblaggio. Ciò ha permesso di massimizzare lo spazio all’interno del veicolo, migliorare la maneggevolezza e la maneggevolezza con un baricentro basso. I componenti della piattaforma, come il sistema di riscaldamento/raffreddamento della cabina, lo sterzo, l’assistenza alla frenata e la propulsione, sono progettati per ridurre al minimo il consumo energetico. Questi sforzi, uniti all’utilizzo privilegiato di materiali leggeri e rigidi, consentono di ottimizzare l’autonomia del veicolo e di garantire maneggevolezza e tenuta di strada esemplari.

STLA Medium offrirà il miglior costo del pacco batteria della sua categoria, il che aumenterà anche i volumi di produzione. Le dimensioni del pacco batteria sono uniformi, le stesse per tutte le opzioni di accumulo di energia, con design del vassoio e del raffreddamento comuni. Progettata per essere a prova di futuro, la famiglia di piattaforme STLA (Small/Medium/Large/Frame) è modulare e intrinsecamente flessibile in termini di passo, larghezza, sbalzo, altezza del sedile e design delle sospensioni. Le capacità e le prestazioni dei veicoli basati sulle piattaforme STLA saranno adattate e migliorate nel corso degli anni con l’implementazione dell’architettura STLA Brain e delle piattaforme STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive, consentendo aggiornamenti over-the-air di software e hardware migliorati.