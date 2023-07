Nuova Opel Grandland: ecco come potrebbe cambiare il SUV

Nuova Opel Grandland è la futura generazione del celebre SUV della casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Stellantis. Grandland viene prodotto dalla casa automobilistica tedesca Opel dal 2017. Si tratta di un modello che condivide la piattaforma e alcune componenti con il Peugeot 3008, in quanto frutto della collaborazione tra il gruppo PSA (ora Stellantis) e Opel. Il Grandland si posiziona nella gamma Opel al di sopra del Crossland e di Opel Mokka.

Nuova Opel Grandland: ecco come cambierà il design del SUV con la futura generazione

Opel Grandland ha un design moderno e distintivo, caratterizzato dall’iconico Vizor, una mascherina che integra i fari e il logo Opel. La carrozzeria ha una forma robusta e dinamica, con dei passaruota in plastica nera, dei fari a LED con firma luminosa a tre artigli, e una calandra esagonale. Il Grandland offre anche un’ampia scelta di colori e di personalizzazioni, tra cui dei tettoni bicolore e dei cerchi in lega da 18 o 19 pollici.

L’abitacolo di Opel Grandland è spazioso e accogliente, con cinque posti e un bagagliaio da 514-1.652 litri. L’interno è caratterizzato da un cruscotto digitale con schermo da 12 pollici, un sistema di infotainment con schermo touch da 10 pollici, e un volante multifunzione. Il Grandland offre anche dei sedili ergonomici, un climatizzatore automatico bizona, e vari sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, e il freno di emergenza automatico.

Il Grandland è disponibile con diverse motorizzazioni, sia a combustione che elettriche. La versione a benzina ha un motore turbo da 1.6 litri con quattro cilindri, che eroga 180 o 225 cavalli. La versione diesel ha un motore turbo da 1.5 litri con quattro cilindri, che eroga 130 o 180 cavalli. La versione ibrida plug-in ha un motore a benzina da 1.6 litri con quattro cilindri, abbinato a uno o due motori elettrici, per una potenza complessiva di 225 o 300 cavalli. La versione totalmente elettrica ha un motore elettrico da 150 kW (204 cavalli), alimentato da una batteria da 60 kWh.

A proposito della nuova Opel Grandland, oggi vi segnaliamo un nuovo render pubblicato dal sito francese Auto Moto realizzato da Julien Jodry che ipotizza l’aspetto di questo futuro modello il cui debutto potrebbe avvenire nel corso del 2024. La seconda generazione di Opel Grandland è prevista per il 2024, e sarà basata sulla stessa piattaforma della futura Peugeot 3008, che sarà presentata nel 2023. Si tratta della piattaforma Stla Medium del gruppo Stellantis, che sarà compatibile solo con propulsioni elettriche.

La nuova Opel Grandland sarà quindi un SUV totalmente elettrico, che potrà offrire diverse opzioni di batteria e di potenza, con un’autonomia che potrebbe arrivare fino a 700 km. La nuova Grandland avrà anche un design più sportivo e dinamico. L’abitacolo sarà rinnovato, con un cruscotto digitale, un sistema di infotainment con schermo touch, e vari sistemi di assistenza alla guida.

La nuova Opel Grandland si posizionerà nel segmento dei SUV compatti, dove dovrà competere con modelli come la Tesla Model Y, la Hyundai Ioniq 5 o la Volkswagen ID.4. Il prezzo non è ancora noto, ma si stima che sarà superiore a quello dell’attuale Grandland, che parte da circa 28 mila euro per la versione a benzina e da circa 40 mila euro per la versione ibrida plug-in. La nuova Grandland sarà un modello importante per la Opel, che punta a diventare un marchio sostenibile.