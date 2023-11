Lancia Pu+Ra HPE ha inaugurato le concessionarie italiane

Lancia ha aperto le porte delle sue nuove concessionarie italiane, che si caratterizzano per un design moderno e accogliente, in linea con la nuova identità del marchio. Le nuove sedi sono state inaugurate con la presentazione della nuova Lancia Pu+RA HPE la concept car che è stata svelata lo scorso mese di aprile in occasione della Milano Design Week. Il veicolo è stato protagonista di un vero e proprio tour in giro per l’Italia dove ha attraversato ben 6 regioni facendo il giro delle varie concessionarie Lancia. In totale le città visitate sono state 11 e le tappe totali ben 13.

Lancia Pu+RA HPE ha concluso a Milano il tour delle concessionarie Lancia dopo aver attraversato 6 regioni

A proposito di ciò, il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha dichiarato che il Rinascimento di Lancia parte proprio dall’Italia. Lancia Pu+RA HPE ha dunque inaugurato i migliori showroom italiani che sono pronti ad accogliere i clienti con l’arrivo dei futuri modelli a cominciare dai prossimi mesi quando finalmente avverrà il debutto della nuova generazione di Ypsilon.

I vari eventi sono stati caratterizzati da emozione ed esclusività, dove un gruppo ristretto di invitati ha potuto scoprire la Lancia Pu+Ra HPE, la seducente concept car totalmente elettrica che esprime la visione del Brand in termini di design, sensazione domestica negli interni, sostenibilità, elettrificazione e tecnologia intuitiva. Inoltre, i 13 showroom Lancia coinvolti nell’iniziativa hanno già aderito alla nuova Corporate Identity, diventando dei veri e propri salotti raffinati pensati per il comfort di chi li frequenta, in puro stile italiano. Entro la fine del 2023, saranno 100 i concessionari in Italia completamente rinnovati mentre, nel corso dei primi tre mesi del 2024, verrà avviata l’implementazione della nuova Corporate Identity all’estero, che verrà ultimata entro la metà del 2024, in coincidenza con il lancio della nuova Ypsilon.

Lancia Pu+Ra HPE ha continuato il suo affascinante tour italiano, rafforzando il legame inscindibile tra Lancia e l’Italia, dove nacque più di un secolo fa, nel 1906. Nel corso degli anni molti modelli simbolici del marchio hanno conquistato star del cinema, estimatori della moda e dell’eleganza italiana e appassionati di motorsport. Ancora oggi Lancia è il marchio che ha ottenuto più titoli nel Campionato del Mondo di Rally, con 11 vittorie, di cui 6 consecutive. La Lancia Stratos, la 037 e la Delta hanno regnato nel mondo dei rally per oltre due decenni e numerosi piloti italiani, tra cui Massimo “Miki” Biasion, hanno partecipato al conseguimento degli straordinari risultati del marchio. Tra l’altro, pochi giorni fa il pilota veneto ha ritirato, presso l’Heritage Hub, la Certificazione di Autenticità della sua Lancia Delta 4WD del 1986, una vettura che ha fatto la storia dell’automobilismo mondiale e del Motorsport in particolare.