Dodge Viper vs Ford Mustang: drag race fra 2 versioni elaborate | Video

Nuova drag race in salsa americana, con una Dodge Viper GTC di quinta generazione attaccata in pista da una Ford Mustang di sesta generazione. Entrambe le auto sono modificate, con interventi più lievi sulla prima e molto corposi sulla seconda, al punto da ribaltare completamente l’ordine iniziale delle potenze.

Ad organizzare il confronto, come al solito, ci hanno pensato quelli di carwow, specializzati in questo tipo di format. I loro video pubblicati su YouTube diventano sempre virali, per l’autorevolezza guadagnata nel tempo e per la forza di impatto delle loro sfide sul quarto di miglio con partenza da fermo. Con una certa frequenza entrano in scena delle iconiche supercar.

Non è il caso della drag race odierna, che però mette una di fronte all’altra due auto simbolo della tradizione statunitense, in una declinazione diversa da quella standard, per l’intervento del tuning. Chi vincerà il match multiplo? Come al solito non vi anticipiamo nulla, perché è bello scoprire l’esito della sfida guardando il filmato. Ecco perché rimandiamo ai fotogrammi la risposta. Qui ci limitiamo a dare un’occhiata sommaria alle caratteristiche dei mezzi coinvolti.

Screen shot da video YouTube carwow

Su un lato del nastro d’asfalto c’è la Ford Mustang di sesta generazione. Si tratta della CS 850, che va ben oltre il prodotto di serie. L’auto è alimentata da un motore V8 sovralimentato da 5 litri di cilindrata che, normalmente, produrrebbe 454 cavalli. Qui la dotazione energetica si spinge a livelli nettamente superiori, grazie a una serie di corposi aggiornamenti che hanno spinto l’asticella a 859 cavalli di potenza massima e a 902 Nm di coppia. Questa forza vulcanica viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a 6 marce. Il peso da muovere è nell’ordine dei 1.900 kg. Da nuova, con tutti gli aggiornamenti, l’auto costa circa 115.000 sterline.

Sull’altro lato della striscia d’asfalto scelta per la drag race c’è invece una Dodge Viper GTC. Pure lei ha subito una specifica messa a punto, che ha fatto crescere le metriche del suo motore V8 aspirato da 8.4 litri. Questo, nell’allestimento standard, metterebbe sul piatto 654 cavalli, ma con la cura dopante la cifra è cresciuta a 710 cavalli, con una coppia massima di 786 Nm. Anche qui, come sulla rivale, il vigore propulsivo viene trasmesso alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a 6 marce. Il peso da muovere è di 1.560 kg, quindi nettamente più basso dell’altra. Da nuova, costa circa 70.000 sterline.

Riuscirà la maggiore leggerezza della Dodge Viper GTC a compensare la superiore potenza della Ford Mustang CS 850? Oppure questo non basterà a colmare il gap energetico? Per avere la risposta, cliccate sul tasto play del video a seguire. Buona visione!

Fonte | Carwow