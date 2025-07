Nuova Jeep Renegade: tutto quello che sappiamo a luglio 2025

Il tempo passa velocemente e il debutto della nuova Jeeep Renegade sembra avvicinarsi sempre di più. Si dice infatti che il suo debutto possa avvenire entro la fine del 2027 anche se a dire il vero non c’è ancora una conferma ufficiale da parte di Jeep e dunque si tratta solo di ipotesi. In attesa di vedere in giro i primi prototipi camuffati le indiscrezioni si moltiplicano. La più recente arriva dalla Francia e dice che la prossima generazione del celebre SUV potrebbe avere anche una versione a 7 posti nel caso in cui la vettura diventi una sorta di gemella di Citroen C3 Aircross adottando la piattaforma smart car.

Ecco tutto quello che sappiamo a luglio 2025 a proposito della nuova Jeep Renegade che dovrebbe arrivare nel 2027

Ovviamente al momento non si sa se sarà davvero questa la base scelta per la nuova Jeep Renegade dato che qualcuno ipotizza invece una soluzione più premium con la STLA Small che la renderebbe anche più costosa. A favore della prima ipotesi la notizia secondo cui Jeep avrebbe potuto commercializzare la futura generazione di questa auto anche negli USA con un prezzo di partenza intorno ai 25 mila dollari per la versione elettrica al 100 per cento. Per quanto riguarda il design sappiamo che sarà abbastanza diverso dal modello attuale e maggiormente in sintonia con quello delle ultime novità della gamma di Jeep. Ci riferiamo a modelli quali: Avenger, Compass, Wagoneer S e Recon. A nostro avviso da questo punto di vista non dovrebbero esserci dubbi con uno stile più squadrato e in pieno stile Jeep.

La nuova Jeep Renegade sebbene adotterà almeno un motore elettrico e si tratterà della prima volta per il modello, arriverà sul mercato anche in versione termica. In Italia sembra probabile che vi sarà almeno l’ibrida mentre in altri parti del mondo non si esclude nemmeno il benzina. Ovviamente l’elettrico potrebbe primeggiare con diverse soluzioni che differiranno a seconda di potenza e autonomia.

Qui vi mostriamo uno dei tanti render che sono apparsi sul web negli ultimi 12 mesi ad in mmaginare come sarebbe stata questa futura vettura di Jeep. Ovviamente è assai probabile che alla fine il modello reale sarà diverso da quello immaginato in queste immagini ma comunque in tal maniera iniziamo ad avere un’idea su come potrebbe evolvere il design del famoso SUV compatto che purtroppo però non sarà più prodotto in Italia salvo cambiamenti implementati dal nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa che però al momento non sono stati ancora annunciati.