Nuova Lancia Ypsilon: si moltiplicano le ipotesi in attesa di nuove importanti novità

Nuova Lancia Ypsilon è sempre più al centro delle discussioni di appassionati e addetti ai lavori. Prova di ciò è il fatto che giorno dopo giorno si moltiplicano sul web le ipotesi dei design e i render che provano ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo atteso modello destinato a riportare il brand italiano in Europa interrompendo un’assenza che ormai dura da diversi anni.

L’ultima ipotesi che arriva dal web è quella di KDesign che ha realizzato le immagini che vi mostriamo della nuova Lancia Ypsilon. Ricordiamo che la vettura sarà presentata nel corso del primo trimestre del 2024 ma è probabile che entro fine anno possano arrivare notizie importanti. Si vocifera in particolare che possano trapelare le prime immagini anche se al momento si tratta solo di voci ed è dunque meglio attendere notizie ufficiali da parte della casa automobilistica piemontese.

La nuova Lancia Ypsilon sarà un’auto molto importante in quanto ci farà capire quello che sarà lo stile che avranno le future auto del marchio. Ricordiamo infatti che a lei seguiranno nel 2026 la nuova ammiraglia del marchio: nuova Lancia Gamma. Nel 2028 invece sarà la volta della nuova Lancia Delta un altro modello particolarmente atteso da appassionati e anche esperti di mercato. Molto probabilmente tutte queste auto avranno anche versioni HF. Sicura è la presenza di una Ypsilon HF il cui lancio è stato già annunciato per il 2025.

Di sicuro nuova Lancia Ypsilon avrà elementi di design della concept car Lancia Pu+Ra HPE. Questo sembra ormai essere un dato di fatto confermato dagli stessi dirigenti di Lancia ed in primis dal suo numero uno l’amministratore delegato Luca Napolitano. Ovviamente i vari render che ipotizzano come sarà questa vettura offrono diverse ipotesi di quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto e di quanta sarà l’influenza della concept Pu+Ra sul suo aspetto.

Solo le prime immagini ufficiali però ci diranno per davvero come sarà questa attesa vettura che ricordiamo sarà la prima Lancia ad avere in gamma una versione completamente elettrica. Infine ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon nascerà nello stabilimento Stellantis di Figueruelas in Spagna insieme a Opel Corsa e Peugeot 208 e come loro userà la piattaforma CMP. Avrà una lunghezza intorno ai 4 m e un design più elegante e maschio rispetto alla Ypsilon attuale.