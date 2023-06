Lancia Pu+Ra: il CEO Luca Napolitano sale a bordo del concept futuristico

Lancia celebra oggi un passo fondamentale nel suo rinascimento, dopo aver conquistato il mondo con le sue iconiche auto e con i successi conquistati nelle gare di rally in tutto il mondo. Lanciando la Lancia Pu+Ra HPE, il brand di Stellantis s’immerge in un’era fatta di innovazione, che unisce il suo passato glorioso con il futuro elettrico.

La Pu+Ra HPE è molto più che un veicolo: è l’epitome della rinnovata identità di Lancia. Ogni dettaglio di questa vettura è un’ode alla tradizione e al futuro del costruttore torinese, dalla sua forma elegante e geometrica alla sua natura pura e radicale. Luca Napolitano, CEO di Lancia, la descrive come una vera Lancia sia all’esterno che all’interno.

Luca Napolitano a bordo della Lancia Pu+Ra HPE

Lancia Pu+Ra: Luca Napolitano ha portato su strada la nuova concept car

Ma la concept car non è solo un’auto piacevole da guidare, è anche piacevole da vivere. Grazie alla collaborazione con Cassina – leader del design italiano, l’interno è stato progettato per essere il salotto personale su ruote, unendo stile italiano, sostenibilità e innovazione in un’esperienza di guida senza eguali.

Oltre a celebrare questo modello, Lancia festeggia la sua espansione in Europa. Dopo aver nominato cinque brand manager nel maggio dello scorso anno per guidare il rilancio internazionale della casa torinese e dopo l’introduzione del nuovo logo e dell’identità aziendale nel febbraio di quest’anno, è il momento di Lancia di sbarcare nei mercati europei.

E la Lancia Pu+Ra HPE è soltanto l’inizio di una nuova era. Napolitano, in un recente video, presenta il concept, la visione di Lancia per i prossimi 10 anni. Con un design futuristico, un abitacolo confortevole e accogliente, un impegno per la sostenibilità e l’elettrificazione e l’innovazione tecnologica al suo centro, il la Pu+Ra HPE promette di essere un capolavoro di design e ingegneria.

Questa non è solo un’auto, né solo un brand. È un piano per un futuro brillante. Dall’inizio del suo Rinascimento, Lancia ha previsto un piano strategico ambizioso e solido per rilanciarsi a livello internazionale. Con l’obiettivo di raggiungere 70 nuove concessionarie in altrettante grandi città europee entro la prima metà del 2024, l’iconica casa automobilistica italiana sta cambiando le regole del gioco.

L’anno prossimo debutterà la nuova generazione della Ypsilon

Il piano di rinnovamento include l’introduzione di nuovi modelli, fra cui la nuova Ypsilon nel corso del 2024, e un impegno per l’elettrificazione, con Lancia che presenterà solo modelli 100% elettrici dal 2026. E con il 50% delle vendite che si svolgeranno online, l’azienda si sta posizionando come leader nel mercato automobilistico premium europeo.

Così, non solo rinnova la sua immagine, ma anche il modo in cui interagisce con i suoi clienti. Con nuovi showroom progettati per creare un’esperienza immersiva per i clienti, sia online che offline, il marchio di Stellantis sta reinventando il concetto di acquisto delle auto.

Il futuro di Lancia è senza dubbio elettrico. Con il lancio della Lancia Pu+Ra HPE, il produttore è pronto a guidare il cammino verso una nuova era per l’industria automobilistica italiana.