Fiat Giga Panda e Fastback: saranno prodotte in Marocco dal 2026

Lo stabilimento Stellantis di Kenitra che proprio oggi ha avviato i lavori per l’ampliamento della fabbrica sita in Marocco, sarà il luogo in cui verranno prodotte Fiat Giga Panda e Panda Fastback. Si tratta della seconda e terza auto della nuova famiglia Panda che ha debuttato nel 2024 con Grande Panda. La prima ad arrivare sarà la Giga Panda conosciuta anche come Pandissima che sarà presentata nei prossimi mesi e la sua produzione nella fabbrica marocchina prenderà il via dal mese di febbraio del 2026.

Il Marocco è stato scelto per produrre Fiat Giga Panda e Panda Fastback

Poi a seguire toccherà anche alla Fiat Panda Fastback che dovrebbe essere presentata sempre nel 2026 con la produzione che potrebbe essere avviata tra fine anno e l’inizio del 2027. Entrambe saranno prodotte su piattaforma smart car e saranno vendute in tutto il mondo prendendo il posto della Tipo nella gamma di Fiat. Nelle scorse ore abbiamo avuto la conferma che le due auto saranno prodotte insieme in quella fabbrica mentre, come vi avevamo detto in precedenza, Fiat Grande Panda oltre che in Serbia sarà prodotta anche in Algeria nello stabilimento di Orano. Kenitra assumerà 3.100 nuovi dipendenti e porterà la sua produzione a fino a 535 mila veicoli all’anno entro il 2030.

Ricordiamo che oltre alle future Fiat Giga Panda e Panda Fastback in quella fabbrica vengono prodotte anche Citroën Ami, Fiat Topolino e Opel Rocks-e e verrà prodotto anche il veicolo a tre ruote Fiat Tris. Dunque il Marocco diventa sempre più importante per il gruppo Stellantis con uno stabilimento di Kenitra che entro il 2030 diventerà uno dei più importanti del gruppo a livello globale.

Secondo chi conosce bene la situazione della fabbrica marocchina di Stellantis, per Fiat Giga Panda e Panda Fastback è prevista una produzione a regime di circa 140 mila auto all’anno, circa 70 mila ciascuna.