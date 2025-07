Alfa Romeo protagonista di TEDxTorino Women Percorsi

Alfa Romeo ha partecipato attivamente al TEDxTorino Women Percorsi, evento ospitato al MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, dedicato a celebrare il talento, la determinazione e la creatività femminile. La partnership tra il marchio italiano e TEDxTorino nasce da una condivisione di valori legati all’innovazione e al progresso sociale e culturale, con un’attenzione particolare all’empowerment delle donne. la casa del biscione conferma così il proprio impegno verso una società più inclusiva e rappresentativa.

Alfa Romeo Junior è stata co-protagonista della serata

In apertura dell’evento, Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia, ha sottolineato l’importanza di percorsi professionali e personali non sempre lineari, ma ricchi di sfide che rafforzano e formano. Ha ricordato quanto sia fondamentale creare spazi in cui ogni donna possa esprimere liberamente il proprio stile e la propria voce, ribadendo che ognuno ha diritto non solo a essere considerato, ma anche a essere ascoltato in modo autentico.

La serata ha visto la partecipazione di cinque ospiti d’eccezione, tutte donne che si sono affermate in settori diversi, portando sul palco le proprie storie e riflessioni. Giulia Arena, attrice, conduttrice televisiva ed ex Miss Italia; Angelica Donati, Presidente ANCE Giovani e Managing Director di Donati Spa; Giulia Gaudino, content creator appassionata di astronomia; Deborah Ghisolfi, CEO di Be Relevant e formatrice nel campo dell’Agile Marketing; ed Elisabetta Marangoni, fondatrice di Casabase Immobiliare e punto di riferimento nel settore immobiliare sui social.

Ognuna ha raccontato il proprio percorso, condividendo sfide, successi e lezioni apprese, offrendo così al pubblico spunti di crescita personale e professionale. L’atmosfera dell’evento è stata resa ancora più suggestiva dall’esibizione dal vivo del quartetto d’archi EFFE String Quartet, che ha accompagnato la serata con un tocco musicale elegante ed emozionante.

La presenza di Alfa Romeo all’evento ha rappresentato un momento di riflessione sul ruolo delle donne come protagoniste del cambiamento, capaci di trasformare sfide personali e sociali in opportunità di crescita collettiva. Questo impegno si concretizza nel progetto “Alfa Women”, un’iniziativa che promuove un modello di leadership evoluto, basato su inclusione, empatia e consapevolezza. Alfa Romeo sostiene l’idea di un successo che non si misura solo con i risultati, ma anche con la capacità di ispirare e creare un impatto positivo nella società. Il brand intende favorire un ambiente in cui il talento femminile possa emergere senza ostacoli, grazie al supporto di reti di mentoring, occasioni di confronto e un contesto lavorativo che valorizzi la diversità. Così, “Alfa Women” diventa un simbolo di un nuovo modo di guidare, sia in senso letterale che figurato, puntando su competenze e visioni innovative.

Il brand del biscione propone un cambio di paradigma culturale, superando la tradizionale figura dell’“Uomo Alfa” legata a un modello di leadership dominante e monolitico. Oggi, il marchio invita a riscrivere quella storia, valorizzando le qualità della “Donna Alfa”: una persona determinata, autorevole e libera di esprimere la propria unicità. Questo nuovo approccio rappresenta un’evoluzione non solo sociale, ma anche culturale e industriale, riflettendo l’impegno di Alfa Romeo per un futuro più inclusivo. A simboleggiare questa trasformazione, al MAUTO è stata esposta la nuova Alfa Romeo Junior, la compatta sportiva rivolta alle nuove generazioni. Un modello pensato per chi cerca un’auto dinamica e moderna, capace di parlare un linguaggio fresco, accessibile e in sintonia con i valori contemporanei. Con questa iniziativa, la casa milanese si fa portavoce di un modo diverso di vivere la passione per la guida, aperto e inclusivo.