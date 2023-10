Nuova Lancia Ypsilon: interni premium e gamma semplificata per l’atteso modello

Nuova Lancia Ypsilon è uno dei modelli più attesi di Stellantis per quanto riguarda l’anno 2024. Forse solo quello della nuova Fiat Panda e del SUV compatto di Alfa Romeo sono attesi allo stesso modo. La vettura sarà la nuova generazione del celebre modello, il più venduto nel corso della lunga storia di Lancia. Sappiamo già che questa auto sarà prodotta in Spagna presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas. Proprio dalla Spagna nelle ultime ore sono arrivate nuove indiscrezioni a proposito dell’atteso modello, prima di tre vetture previste da Stellantis per il rilancio del suo brand premium.

Ecco le ultime indiscrezioni relative alla nuova Lancia Ypsilon che potrebbe debuttare a marzo 2024

Innanzi tutto si dice che il debutto ufficiale di questo modello possa avvenire nel mese di marzo del 2024 mentre la sua commercializzazione potrebbe avere inizio a giugno. La nuova Lancia Ypsilon sarà una hatchback a 5 porte su piattaforma CMP e sarà lunga circa 4 metri. Questa sarà l’unica versione che verrà prodotta, non ci saranno altre varianti. La vettura sarà una segmento B premium e questo si vedrà soprattutto negli interni che si caratterizzeranno per essere molto eleganti e lussuosi con una plancia minimalista e numerose possibilità di personalizzazione. Non mancherà ovviamente il sistema di infotainment moderno e innovativo denominato “SALA” che rendere le auto di Lancia perfette anche per chi cerca un’auto che oltre ad essere elegante sia anche dotata di tutte le ultime tecnologie.

Altra indiscrezione emersa riguarda la gamma della nuova Lancia Ypsilon. Si dice che questa sarà piuttosto semplice e snella con tre allestimenti e tre motori. Per quanto riguarda i propulsori ci saranno due versioni ibride che come base avranno il motore tre cilindri PureTech da 1,2 litri e 100 CV e 136 CV. Per quanto riguarda invece la versione elettrica, questa sarà dotata del propulsore da 156 CV e batteria agli ioni di litio con capacità lorda di 54 kWh per un’autonomia di 400 km circa.

La produzione nella fabbrica spagnola sarebbe già iniziata con i primi muletti. Entro fine anno non si esclude possano arrivare le prime immagini del modello che a quanto pare sarà ispirato in maniera evidente nel design alla concept car Lancia Pu+Ra HPE che la casa piemontese ha svelato la scorsa primavera a Milano in occasione della Design Week. Questo modello del resto rappresenta una sorta di manifesto delle future auto del brand premium di Stellantis.