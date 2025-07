Alfa Romeo: crescita costante in Polonia e successo congiunto di Stelvio, Giulia e Junior

I dati di immatricolazione per il primo semestre del 2025 indicano un aumento significativo delle vendite di veicoli Alfa Romeo sul mercato polacco. Il marchio ha consegnato 1.091 veicoli ai clienti, con un aumento del volume del 49% rispetto ai primi sei mesi del 2024. Questa crescita si riflette nell’aumento della quota di mercato del marchio nel segmento delle autovetture, che si è attestata allo 0,38%, con un incremento di 0,12 punti percentuali. Questi risultati sono il frutto della combinazione di una gamma di modelli attraente e affidabile e di convenienti opzioni di finanziamento offerte a clienti professionali e privati.

La prima metà dell’anno ha portato un notevole aumento delle vendite di Alfa Romeo in Polonia

Il SUV compatto Junior, prodotto nello stabilimento di Tychy, ha contribuito in modo significativo al volume di vendite di quest’anno, con 392 acquirenti che lo hanno scelto dall’inizio dell’anno. Parallelamente, cresce anche l’interesse per altri modelli. Il SUV Stelvio ha registrato un aumento delle immatricolazioni del 28% (326 unità), mentre le vendite della berlina Giulia sono aumentate del 49% (251 unità). Questi risultati supportano le prospettive di vendita del marchio per la seconda metà dell’anno.

Alfa Romeo Junior è un modello compatto che eredita oltre 110 anni di tradizione, stile ed eccellenza ingegneristica, rivolto principalmente a una clientela giovane e attiva. In un segmento che offre versioni sportive basate su modelli cittadini, la Junior si distingue per il design accattivante abbinato a tecnologie avanzate in termini di comfort, connettività e dinamiche di guida distintive del marchio. Ai clienti viene offerta la libertà di scegliere tra motorizzazioni ibride o completamente elettriche. Sono disponibili l’Ibrida con motore 1.2 litri da 145 CV con tecnologia a 48 V e l’Ibrida Q4 con trazione integrale e trazione posteriore automatica. Una novità della gamma è l’esclusiva serie speciale Ibrida Intensa, che si distingue per equipaggiamenti e caratteristiche estetiche distintive.

La gamma elettrificata Junior si compone di tre modelli disponibili in due livelli di potenza: 156 CV con autonomia fino a 410 km nel ciclo combinato WLTP, disponibile negli allestimenti Elettrica ed Elettrica Intensa, e 280 CV nella versione Elettrica Veloce, che rispecchia il DNA sportivo di Alfa Romeo. Questa variante è dotata di differenziale Torsen, sospensioni sportive ribassate di 25 mm e dello sterzo più diretto del segmento (rapporto 14,6). L’impianto frenante adotta dischi anteriori di oltre 380 mm di diametro con pinze monoblocco a quattro pistoncini.

La Junior può essere equipaggiata con sistemi di assistenza alla guida che consentono la guida autonoma di Livello 2 e un sistema di telecamere a 360 gradi. La connettività è fornita da Alfa Connect Services e le funzioni del veicolo possono essere gestite da remoto tramite un’app (E-Control). L’interfaccia vocale integra l’assistente virtuale Hey Alfa e ChatGPT. La versione Elettrica parte da PLN 590 netti al mese con un abbonamento business.