Nuova Alfa Romeo Brera: se fosse lei il modello misterioso in arrivo

Ieri vi abbiamo riportato un’indiscrezione proveniente dalla Francia secondo cui nel 2026 Alfa Romeo a sorpresa potrebbe presentare un nuovo modello che come dimensioni sarebbe una via di mezzo tra Tonale e Stelvio ma con un nome del tutto diverso. Qualcuno ha ipotizzato si possa trattare di una nuova Alfa Romeo Brera dato che si dice che il modello avrà un nome che ha già fatto parte della storia della casa automobilistica del biscione. Ovviamente le nostre sono semplici ipotesi personali dato che al momento non vi è alcuna notizia ufficiale di questo fantomatico modello in arrivo e nemmeno di un ritorno del nome Brera nella gamma del biscione anche se a dire il vero in passato se ne era parlato in qualche occasione con l’ex CEO della casa automobilistica milanese Jean Philippe Imparato.

Il misterioso modello del 2026 potrebbe essere una nuova Alfa Romeo Brera?

Una nuova Alfa Romeo Brera sarebbe un regalo ben gradito dalla maggior parte dei fan del biscione a patto che si possa trattare di un modello rispettoso della tradizione e del DNA del brand oltre che di questo nome che in passato è stato usato per modelli che hanno lasciato un ottimo ricordo tra i fan del marchio come quello prodotto tra il 2005 e il 2010. La vettura nacque dopo il successo ottenuto dal prototipo di Giugiaro realizzato per il Salone di Ginevra del 2002 ed ecco che venne deciso di commercializzarla.

Una nuova Alfa Romeo Brera potrebbe sfruttare la piattaforma STLA Medium e venire prodotta in Italia confermando Alfa Romeo come un brand del made in Italy. Si tratterebbe di una fastback molto potente che avrebbe anche una versione top di gamma Quadrifoglio fornendo un’alternativa molto interessante a chi preferisce un tipo di auto diverso rispetto a vetture quali Tonale o Stelvio. Potrebbe anche essere un bel modo per attendere l’arrivo della nuova Stelvio che come abbiamo saputo è stato rinviato e si parla addirittura del 2027 o del 2028.

Nuova Alfa Romeo Brera

Ovviamente al momento non ci sono certezze che questo modello arrivi e dunque è possibile che il ritorno di questo nome possa rimanere una semplice idea campata in aria. Le idee più chiare le avremo quando finalmente sarà rivelato il nuovo piano di rilancio di Alfa Romeo per il quale probabilmente si attende solo l’ok da parte del nuovo numero uno di Stellantis Antonio Filosa. Qualche sorpresa noi comunque la aspettiamo magari non sarà questa però siamo sicuri che il biscione riuscirà ancora a stupirci.