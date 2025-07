Nuova Fiat Pandina dimostrerà che si possono fare ancora city car in Italia

Nuova Fiat Pandina, che qui vi mostriamo in un celebre e apprezzato render di Avarvarii, sarà una delle future novità per quanto riguarda lo stabilimento di Pomigliano. Entro il 2030 la vettura prenderà il posto dell’attuale Fiat Panda come sua nuova generazione. Come anticipato dal CEO Francois nei mesi scorsi questa auto cambierà molto come stile per assomigliare maggiormente alla Grande Panda nuovo punto di riferimento stilistico della futura produzione di auto di Fiat. Ma con il suo aspetto retrò rappresenterà anche una sorta di omaggio alla mitica prima generazione di Panda degli anni ’80.

Anche la versione elettrica di nuova Fiat Pandina avrà un prezzo non proibitivo

Nuova Fiat Pandina è considerata un modello molto importante per Fiat e non solo. Infatti dimostrerà a tutti che è ancora possibile realizzare una city car di segmento A in Italia nonostante i costi di energia e del lavoro sempre più alti. Questa auto che potrebbe arrivare anche prima del 2030 a seconda di come andranno le cose per l’attuale generazione avrà un rapporto qualità prezzo molto interessante e assolutamente competitivo con l’agguerrita concorrenza del segmento. I prezzi dovrebbero essere in linea con quelli dell’attuale Panda e anche la versione completamente elettrica grazie a nuove tecnologie dovrebbe avere prezzi non proibitivi. Ovviamente in gamma non ci sarà solo l’elettrica ma sicuramente anche l’ibrida dovrebbe far parte della sua gamma. Del resto Stellantis ha capito l’antifona e sicuramente prevederà auto termiche fino a quando sarà possibile commercializzarle in Europa.

Nuova Fiat Pandina dovrebbe nascere sulla stessa piattaforma della futura Fiat 500 che continuerà ad essere prodotta a Pomigliano e condividere con questo modello molte cose. Queste due auto saranno i simobili del rilancio di Stellantis in Italia. Ricordiamo infine che a Pomigliano nei prossimi anni sono attese altre due segmento A di cui però al momento non è ancora stata svelata l’identità. In precedenza si parlava di vetture di Lancia e Alfa Romeo ma questo quando si credeva che potessero essere prodotte vetture più grandi. Invece trattandosi di segmento A sembra assai improbabile.