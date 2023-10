Nuova Lancia Gamma: sarà elegante e bellissima

Bellissima, elegante e innovativa, così viene definita dal CEO Luca Napolitano la nuova Lancia Gamma che sarà la futura ammiraglia del brand premium di Stellantis che debutterà nel 2026 e verrà prodotta in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Si tratterà di una fastback lunga quasi 4,7 metri che nascerà su piattaforma STLA Medium. Questa auto sarà solo elettrica e avrà un’autonomia di circa 700 km.

Nuova Lancia Gamma: la futura ammiraglia del brand italiano sarà bella ed elegante

La nuova Lancia Gamma sarà una vettura che porterà l’italianità in Europa, ha dichiarato il CEO di Lancia Luca Napolitano, aggiungendo che quasi il 50 per cento dei suoi volumi saranno venduti fuori dall’Italia. La vettura avrà un design sportivo e dinamico, ispirato alla concept Lancia Pu+RA HPE e un abitacolo spazioso e raffinato, dove sembrerà davvero come sentirsi nel salotto di una casa italiana.

La nuova Lancia Gamma sarà prodotta nello stabilimento di Melfi, uno dei siti di eccellenza di Stellantis in Italia, dove sarà realizzata anche la nuova generazione della Jeep Compass. Si tratterà di un modello strategico per il rilancio del marchio Lancia, che punta a conquistare nuovi clienti nel segmento delle ammiraglie elettriche.

La Gamma si inserirà in un piano decennale che prevede il lancio di tre nuovi prodotti, uno ogni due anni: nel 2024 arriverà la Nuova Lancia Ypsilon, sia ibrida che elettrica, mentre nel 2028 arriverà la nuova Lancia Delta, anch’essa completamente elettrica. A partire dallo stesso anno, Lancia venderà solo vetture elettriche pure. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web ad immaginare l’aspetto di questa auto che al momento possiamo solo immaginare. Si tratta di una creazione di Ascariss Design che ha ipotizzato così l’aspetto esterno di questo atteso modello che potrebbe dirci molto del futuro di Lancia in Europa.