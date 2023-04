Lancia Pu+Ra HPE: ricomincia da qui la storia di Lancia

Riparte da questa decisamente bella Lancia Pu+Ra HPE la storia di casa Lancia, finalmente! Il costruttore torinese di casa Stellantis torna a fare auto e lo fa con un concept che è l’anticipo di una storia che riparte dopo decenni di stasi assoluta; l’inedita Pu+Ra HPE introduce la reale visione che il marchio percorrerà “per i prossimi 10 anni”, come ha sottolineato il numero di Lancia, Luca Napolitano. Alla Pu+Ra HPE si ispireranno tutte le Lancia di domani.

Parliamo di un concept realizzato per essere elettrico e in grado di percorrere fino a 700 chilometri con una singola ricarica, in accordo con tempistiche di ricarica pari a circa 10 minuti e un consumo energetico al di sotto dei 10 kWh ogni 100 chilometri percorsi. La proficua collaborazione con Cassina, ai vertici nel comparto dell’arredamento Made in Italy di alta gamma, fa si che sulla Lancia Pu+Ra HPE insista una corposa genesi proveniente dal mondo dell’arredamento e del design ovvero quella che viene definita come la prima esperienza di vero “home feeling” che si può ottenere a bordo di un’auto.

Sulla Pu+Ra HPE debutta anche l’interfaccia virtuale S.A.L.A. che sarà disponibile anche sulle nuove vetture di serie del costruttore, a partire quindi dalla prossima Ypsilon. Proprio Lancia sarà infatti il primo marchio, fra quelli di casa Stellantis, a dotarsi delle tecnologie Chamaleon e TAPE (Tailored Predictive Experience) che centralizzano le funzioni audio, quelle del climatizzatore e dell’illuminazione per adeguare l’ambiente all’interno della vettura con un semplice tocco di un pulsante o agendo con la propria voce.

Il design esterno della Lancia Pu+Ra HPE si rifà al passato del marchio e hai concetti espressi con la Pu+Ra Zero a fine 2022

Chiaramente questa bella Lancia Pu+Ra HPE introduce una naturale evoluzione scaturita dal “manifesto” di design proposto con la Pu+Ra Zero a fine 2022, introducendo in modo più definitivo molte fra quelle caratteristiche anticipate con la scultura presentata a novembre.

La nuova Pu+Ra HPE mette in pratica l’intero set di prerogative proposte dal nuovo corso stilistico tracciato da Lancia dove le volumetrie sono il frutto dell’intersezione di forme elementari e sempre attuali, a cominciare dal cerchio e dal triangolo. In questo modo la nuova Lancia Pu+Ra HPE diviene espressione stessa del design italiano senza tempo sfruttando però un approccio che guarda all’innovazione e alla sostenibilità, come se non si trattasse di un mero prodotto automobilistico. La gestione delle forme è però anche frutto dell’aver attinto stilemi e prerogative direttamente dai modelli che hanno segnato il passato del marchio. Una rivisitazione del passato che comincia anche dal nome. Accanto al concetto di Pu+Ra che esprime il nuovo linguaggio, puro e radicale, insiste la sigla HPE. Se un tempo la sigla introduceva sulla Beta l’acronimo di High Performance Estate, oggi vuole significare High Performance Electric per rimanere connessi con l’idea di sostenibilità, comunque emozionante ed evoluta.

Si abbina a questa concezione anche la bella colorazione Progressive Green che caratterizza la carrozzeria della nuova Lancia Pu+Ra HPE: nella denominazione insiste la necessità di guardare al futuro del marchio (Progressive) pur guardando ai moderni valori legati alla sostenibilità (Green). Nel colore verde bluastro, con un tono caldo di doratura, realizzato in metallo liquido con pigmenti di ultima generazione, c’è anche in questo caso un vero e proprio omaggio al passato e nello specifico alla storica e intramontabile Lancia Flaminia Azzurro Vincennes.

Il continuo dialogo tra passato e futuro è un richiamo alla fluidità delle linee che nella vista laterale conducono verso il posteriore con un’impostazione utile a richiamare lo stile di Aurelia e Flaminia; un design filante che è figlio di aerodinamica, fluidità dei volumi e sostenibilità. Trova posto nella vista laterale il nuovo logo Lancia che invece su frontale e sezione posteriore lascia posto all’esclusivo lettering rivisto nei mesi scorsi.

Guardando proprio al posteriore non si può fare a meno di notare lo spoiler alla base del lunotto che sembra ricalcare l’idea espressa dalla Beta HPE degli Anni Settanta. Il riferimento alla Beta HPE risiede anche nella caratterizzazione del lunotto con linee orizzontali e avvolgenti che permettono di riproporre la veneziana utilizzata sulla HPE degli Anni Settanta. Da questo discendono gli iconici fanali di forma circolare che vogliono ispirarsi alla medesima conformazione espressa dalla Lancia Stratos. Emerge maggiormente nel frontale la nuova impostazione stilistica che si vuole dare a questa nuova storia a marchio Lancia. L’iconica calandra del costruttore torinese viene reinterpretata da questo nuovo Calice che prevede tre veri e propri raggi di luce utili a rendere iconica l’intera sezione frontale della vettura e quindi immediatamente riconoscibile. Al di sopra del Calice spicca anche qui il nuovo lettering Lancia, con un font originale che trae ispirazione dal mondo della moda.

Decisamente iconico è anche l’innovativo tetto circolare della Lancia Pu+Ra HPE che permette di ottenere una veramente ampia visione panoramica, prendendo in prestito elementi tipici dell’architettura e del design. Molto ampie le finestrature che permettono di corroborare il riferimento all’Home Feeling, pur rimandando all’impostazione tipica della Stratos soprattutto in accordo con il lunotto avvolgente.

Emerge all’interno la interessante collaborazione con Cassina

All’interno la Lancia Pu+Ra HPE mette in pratica un concetto di abitacolo che sembra esulare dal canonico linguaggio tipicamente automobilistico. Si ritrova infatti uno spazio fortemente eclettico che guarda all’interior design e alla contemporaneità dell’abitare odierno dove l’attenzione ai dettagli è maniacale e la purezza delle forme il tratto da seguire pedissequamente.

Il tappeto tondo richiama alle forme primordiali al centro di questa nuova Lancia Pu+Ra HPE, al tetto e all’arredamento italiano. Così come fanno anche i sedili anteriori ispirati alla splendida poltrona Maralunga di Vico Magistretti per Cassina; i sedili discendono da proporzioni uniche e introducono una collocazione cromatica in giallo ocra che si rifà agli interni modernisti delle Lancia degli Anni Settanta. Bellissimi anche i tavolini tondi, gestiti con grande efficacia e con inedita dovizia di particolari per essere applicati su un’automobile fuori da ogni schema con installazioni dedicate sulla consolle centrale e sulla plancia che prende avvio da un elemento circolare in vetro proposto con tagli netti e decisi.

Lo spazio interno, realmente da vivere, è alimentato dalla grossa quantità di luce naturale che si introduce dalle grandi finestrature. Decisamente interessante è anche la gestione del tratto che riprende la veneziana della Beta HPE, il quale introduce luce e ombre naturale fino a divenire, al centro, elemento tecnologico luminoso che interagisce con le funzionalità del nuovo sistema S.A.L.A.

La collaborazione con Cassina permette di introdurre sulla Lancia Pu+Ra HPE l’italianità e l’innovazione, accanto al concetto nuovo di sostenibilità. Il design italiano è protagonista della Pu+Ra HPE sfruttando desinenze provenienti direttamente dall’arredo, utili per mettere in pratica a bordo di un’auto concetti tipici dell’abitare come se l’abitacolo fosse appunto un vero e proprio spazio domestico. Per fare ciò, la collaborazione fra Lancia e Cassina ha preso spunto da alcuni complementi di arredo che definiscono l’anima della casa e che sono stati trasferiti su Lancia Pu+Ra HPE: la centralità degli elementi imbottiti nella zona living, il tavolino, un elemento centrale “multifunzionale”, infine il calore del tappeto che richiama immediatamente ad un ambiente domestico con grande importanza rivestita dal colore e dalla coerenza dei materiali utilizzati.

La sostenibilità è al centro

Stile e sostenibilità si legano sulla Lancia Pu+Ra HPE in un concetto definito dalla denominazione di Sustylenability. L’espressione prima di questo nuovo concetto risiede al centro della Lancia Pu+Ra HPE stessa, pur rimanendo fedele all’iconico stile Lancia. In questo modo gli interni hanno permesso un ampio utilizzo di materiali pienamente sostenibili, in linea con la volontà del nuovo piano strategico a 10 anni proposto da Lancia; il 70% delle superfici è realizzato con materiali perfettamente ecosostenibili.

La sostenibilità al centro della Lancia Pu+Ra HPE è governata da quattro valori fondamentali:

Reinterpretazione della tradizione;

Italianità;

Eclettismo;

Home feeling.

Il primo punto ha permesso di utilizzare materiali sostenibili pur mantenendo intatta la volontà di guardare alla tradizione di casa Lancia. Viene rivisitato così l’iconico Panno Lancia sfruttando la collaborazione con Cassina nella gestione del nuovo velluto color ocra certificato GreenGuard per le basse emissioni di sostanze chimiche e per l’impatto ambientale GWP.

L’italianità, al centro di Lancia da sempre, ha permesso di utilizzare materiali che sono veri e propri simboli dell’Italia stessa. È così che i pannelli delle portiere della Lancia Pu+Ra HPE vengono rivestiti dal MARM \ MORE che come spiega Lancia è un termine che deriva “da MARMOR, parola latina per indicare il marmo, e MORE che indica come il marmo dia un valore aggiunto al materiale perché la sua lavorazione crea una nuova e diversa percezione del marmo stesso, che da pesante e statico diventa leggero e indossabile”. Parliamo di un materiale fortemente innovativo composto fino al 50% di scarto di polvere di marmo e tessuto riciclato, realizzato con colori naturali, morbido al tatto ed impermeabile, realizzato da Limonta e dalla Startup FILI PARI.

L’eclettismo permette invece di attingere da ambiti differenti. Il concetto si ritrova quindi nel tavolino tondo in M49 BioAcetate Renew di Mazzucchelli. Si tratta di un elemento proposto in acetato di cellulosa, ovvero un materiale fortemente utilizzato nella moda e nella produzione di occhiali per la capacità di utilizzare tutti insieme stili, colori, effetti e grafismi differenti.

Infine, l’Home Feeling ha permesso di creare interni avvolgenti che richiamano alle abitazioni italiane e quindi alla necessità di far sentire davvero a casa propria gli occupanti. Home feeling degli interni significa creare ambienti avvolgenti prendendo ispirazione dalle nostre abitazioni italiane per far “sentire a casa” il nostro cliente ogni volta che entra in vettura.

Il ripiano posteriore della Lancia Pu+Ra HPE avvolge i sedili con un intarsio di legno eclettico, caldo e contemporaneo, realizzato con una “materia prima secondaria (upcycled)” prodotta in collaborazione con Tabu e proveniente dalla collezione “Biodiversity”: si tratta di un legno intarsiato, innovativo e circolare, grazie al quale gli scarti di lavorazione di differenti essenze di legno di altissima qualità vengono recuperati e ricomposti sapientemente, grazie alle mani di esperti ebanisti, diventando un nuovo materiale originale ed eclettico. Un altro protagonista di questo Home Feeling fortemente voluto sulla nuova Lancia Pu+Ra HPE è il tappeto tondo in lana naturale; realizzato a mano, senza sprechi, si rifà alle forme della plancia e richiama anche i segni proposti sul cofano avvolgendo gli interni come in un salotto. Protagonista indiscusso di questa atmosfera “di casa” è il tappeto di lana naturale, un oggetto fatto a mano e realizzato senza sprechi, che con la sua forma circolare accompagna gli stilemi della plancia, l’iconico tavolino, e grazie alla lavorazione scolpita 3D richiama i segni del cofano, avvolgendo gli interni come se fossimo in un salotto di un’abitazione. Tutta la parte posteriore della vettura e la zona inferiore degli interni prevedono l’utilizzo del caldo e confortevole nabuk vellutato di Poltrona Frau prodotto in Italia da filiera certificata e privo di concia al cromo.

La Lancia Pu+Ra HPE apre le porte anche all’elettrificazione del marchio

Il rinascimento di Lancia, di cui è centrale protagonista la nuova Lancia Pu+Ra HPE, mette in pratica un processo di elettrificazione che a partire dal 2024 introdurrà la nuova Lancia Ypsilon che disporrà di varianti ibride ed elettriche per poi lasciare spazio alle sole elettriche a partire dal 2026; quindi a partire dal 2028, quando esordirà la nuova Delta, saranno vendute soltanto Lancia elettriche.

Da sempre Lancia è in grado di mettere su strada modelli capaci di riscrivere la storia di tre grandi categorie di vetture: le citycar, le ammiraglie e le berline compatte. Ed è su questa linea che si procederà anche nel prossimo futuro, con la prerogativa di introdurre sul mercato il meglio che si possa ottenere in ogni Segmento di riferimento beneficiando anche delle economie di scala provenienti dalle piattaforme proposte dal Gruppo Stellantis. Compatte, agili e piacevoli da guidare, le nuove vetture a marchio Lancia sapranno conquistare una clientela europea che guarda all’eleganza senza tempo, all’italianità e all’innovazione, insieme ad una confortevole e piacevole esperienza ottenibile a bordo.

Va sottolineato che la Lancia Pu+Ra HPE dispone dei moduli tecnologici (come motore, batteria, sospensioni, freni e altri elementi) che vedremo sulla nuova Lancia Ypsilon e fornisce le prerogative fondamentali delle Lancia che verranno. A cominciare da importanti valori in termini di autonomia (nell’ordine dei 700 chilometri percorribili), tempi di ricarica ridotti e consumi energetici contenuti puntando sull’aerodinamica proveniente dal tetto ribassato, dai retrovisori digitali sottili, dalle ruote aerodinamiche con pneumatici Goodyear dedicati e piastre di protezione aerodinamiche all’anteriore.

