Nuova Lancia Delta sarà quella che tutti sognano

Nuova Lancia Delta sarà uno dei tre modelli che la casa automobilistica italiana lancerà nei prossimi anni con l’obiettivo di tornare ad essere protagonista nel segmento premium del mercato auto. Questo modello sarà il terzo ad arrivare dopo la nuova Lancia Ypsilon e la nuova Lancia Gamma che debutteranno rispettivamente nel 2024 e nel 2026. Di questa auto al momento sappiamo che sarà lunga circa 4,4 metri che nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà solo elettrica. Esteticamente parlando il CEO di Lancia Luca Napolitano ha detto che questa auto sarà “quella che tutti sognano”. Questo nel senso che la vettura sarà fedele alla sua celebre antenata con forme squadrate, muscolari e geometriche.

La nuova Lancia Delta sarà fedele a se stessa e non deluderà le attese

Insomma la nuova Lancia Delta dovrebbe piacere molto ai fan del marchio e a coloro che da tempo sognano il ritorno di questo modello che è stato grande protagonista del marchio soprattutto nel mondo del motorsport con le sue vittorie nel campionato rally. La nuova Delta sicuramente avrà anche una versione HF, sigla che tornerà dapprima nel 2025 con la nuova Ypsilon ma che potrebbe trovare spazio in ogni nuova auto di Lancia.

Nuova Lancia Delta

Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi negli ultimi anni ad immaginare come sarà la nuova Lancia Delta. Ancora però ci sarà da aspettare un bel po’ dato che il lancio di questa auto avverrà tra circa 5 anni nel 2028. Sicuramente però già nei prossimi anni avremo idee più chiare su come sarà questa auto e non possiamo nemmeno escludere che Lancia in attesa di mostrare la versione definitiva possa anche anticipare una concept car per mostrare per sommi capi quelle che saranno le linee di questa auto quando finalmente arriverà sul mercato. Anche questo modello comunque pur rimamendo fedele alla sua storica antenata disporrà di alcuni elementi di design visti nella recente concept car Lancia Pu+Ra HPE che garantiranno una sorta di family feeling tra tutte le future auto del brand premium di Stellantis.