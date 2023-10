Nuova Maserati Quattroporte: ecco come potrebbe cambiare la berlina di lusso

Nuova Maserati Quattroporte sarà la futura ammiraglia della casa italiana di Stellantis. La vettura sarà prodotta su piattaforma STLA Large, la stessa usata anche dalla nuova GranTurismo e lo stabilimento scelto per la sua produzione è quello di Mirafiori dove l’auto sarà prodotta nei prossimi anni. La vettura sarà solo elettrica e offrirà prestazioni davvero impressionanti. Secondo indiscrezioni le sue dimensioni saranno ridotte rispetto al modello attuale che misura oltre 5,2 metri.

Un render immagina così la nuova Maserati Quattroporte

La cosa che suscita più curiosità a proposito di questa auto è il fatto che in un solo colpo sostituirà ben due modelli della casa automobilistica del Tridente. Infatti questa vettura non solo prenderà il posto dell’attuale generazione di Quattroporte ma dovrà anche rimpiazzare l’altra berlina di Maserati, la Ghibli che il marchio di lusso ha deciso di non rinnovare con una nuova generazione.

Nuova Maserati Quattroporte dunque avrà una bella responsabilità essendo in pratica l’unica vera berlina della gamma della casa modenese che per il resto si caratterizzerà per la presenza di SUV come Levante e Grecale e sportive come MC20, GranCabrio e GranTurismo. A proposito di questo modello si ancora poco per quanto concerne i cambiamenti relativi al suo design. Ipotizziamo comunque che non ci saranno rivoluzioni come di consueto per Maserati ma si tratterà di una evoluzione rispetto al modello attuale anche se ovviamente un po’ più vasta del solito considerato che la vettura diminuirà di dimensioni e dovrà rimpiazzare anche la Ghibli.

A proposito del design della nuova Maserati Quattroporte, oggi vi segnaliamo un nuovo render apparso sul web nelle scorse ore ad opera del celebre designer e creatore digitale Avarvarii che ha deciso di provare ad immaginare quello che sarà lo stile della nuova ammiraglia di Maserati. Il risultato è quello che vi proponiamo. Si spera naturalmente che già nei prossimi mesi possano arrivare ulteriori notizie a proposito di questo atteso modello della casa automobilistica del tridente.