Maserati Grecale Trofeo vs BMW X4 M Competition: chi vince la drag race?

Maserati è entrata nel segmento D con un proprio crossover ad alte prestazioni chiamato Maserati Grecale, basato su una versione evoluta della piattaforma Giorgio di Alfa Romeo. Quest’ultima è stata sviluppata con l’aiuto di Ferrari presso lo stabilimento Maserati di Modena.

L’architettura del veicolo è stata sviluppata da un team di ingegneri guidato da Philippe Krief, ex direttore tecnico di ricerca e sviluppo del cavallino rampante. Attualmente ricopre la carica di vicepresidente dell’ingegneria e delle prestazioni del prodotto presso Alpine.

Maserati Grecale Trofeo

Maserati Grecale Trofeo: il SUV sfida il BMW X4 M Competition

Ritornando al Grecale, anche se è strettamente imparentato con lo Stelvio, è molto diverso sotto ogni aspetto. La versione Trofeo viene fornita con un motore V6 biturbo da 3 litri sviluppato da Maserati che prende il nome di Nettuno. Inoltre, vanta un cambio automatico 8HP, condiviso con il BMW X4 M Competition.

Proprio questi due modelli sono stati messi a confronto in una drag race da Sam CarLegion. Il sei cilindri in linea biturbo S58 da 3 litri dell’X4 M Competition sviluppa 510 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima. Il V6 del Maserati Grecale Trofeo, invece, eroga 530 CV e 620 Nm. Per quanto riguarda il peso, abbiamo 2109 kg per il SUV del Tridente e 2010 kg per quello di Bimmer.

La prima delle due drag race inizia con il proprietario della BMW che sbaglia la partenza, cosa che gli è costata la vittoria. La seconda, invece, termina la vittoria del BMW X4 M Competition con un tempo di 11,4 secondi rispetto agli 11,6 secondi del Grecale Trofeo.

È possibile comunque scoprire maggiori informazioni cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente in fondo all’articolo.

Parlando un po’ del Grecale, è un SUV di lusso che unisce eleganza, potenza e innovazione. Con un design audace e prestazioni di alto livello, si propone di conquistare il mercato degli Sport Utility Vehicle di lusso e di posizionarsi come un’alternativa ai modelli tedeschi, britannici e americani.

È stato progettato per offrire una perfetta combinazione tra sportività e lusso. Il suo design è ispirato a quello del fratello maggiore Levante, ma presenta proporzioni più compatte e linee più affilate. La scultura del corpo e le proporzioni ben bilanciate conferiscono al Maserati Grecale un’immagine dinamica e aggressiva, tipica del DNA della casa automobilistica modenese.

Il V6 biturbo scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi

Presenta un abitacolo lussuoso, con materiali di alta qualità e un’attenzione maniacale ai dettagli. Gli interni sono personalizzabili in base alle preferenze dei clienti, con una vasta gamma di colori e finiture tra cui scegliere.

È disponibile in diverse varianti, ognuna con le proprie caratteristiche e prestazioni. La gamma iniziale comprende al momento solo motori a benzina. La versione top di gamma, il Grecale Trofeo, è in grado di raggiungere una velocità massima di 285 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, offrendo prestazioni degne delle migliori supercar.

Il modello si avvale delle ultime innovazioni tecnologiche per offrire un’esperienza di guida senza precedenti. Tra queste, troviamo un avanzato sistema di infotainment con un ampio display touch da 12.3 pollici, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, e un sistema di navigazione 3D.

Inoltre, offre una serie di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, tra cui il cruise control adattivo, il monitoraggio dell’angolo cieco, l’assistenza al mantenimento della corsia e la frenata automatica d’emergenza.

Con il lancio del Maserati Grecale, il brand di Stellantis si propone di espandere la sua presenza nel mercato dei SUV di lusso e di accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile. Recentemente è stato presentata anche la versione completamente elettrica con il nome di Grecale Folgore, dimostrando l’impegno di Maserati nella ricerca di soluzioni innovative e sostenibili.