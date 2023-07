Nuova Maserati Levante: fino a 900 cavalli per la seconda generazione?

La nuova Maserati Levante è la seconda generazione di quello che è stato il primo SUV nella storia della casa automobilistica del Tridente. Il suo debutto è previsto per il 2025 e sappiamo già che questa vettura sarà solo elettrica, seguendo la strategia di elettrificazione di Maserati.

La nuova Levante dovrebbe mantenere le dimensioni e le proporzioni della versione attuale, ma con un design più moderno e aerodinamico. Alcune immagini di rendering mostrano una Levante con una calandra più sottile e aggressiva, dei fari a LED affilati e un cofano scolpito. Il posteriore potrebbe avere una coda più spiovente e una barra luminosa che unisce i fanali.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Maserati Levante

Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova Maserati Levante potrebbe avere una potenza fino a 900 cavalli nella versione top di gamma mentre per quanto riguarda l’autonomia dovrebbe raggiungere gli 800 km con una ricarica completa. La batteria potrebbe essere ricaricata in modo rapido e intelligente, grazie al sistema Maserati Connect. Il sound del motore sarà probabilmente riprodotto artificialmente, ma sempre ispirato al ruggito tipico di Maserati.

La nuova Maserati Levante sarà una SUV di lusso e sportività, in grado di offrire comfort, spazio e tecnologia ai suoi occupanti. Gli interni saranno curati nei minimi dettagli, con materiali pregiati e personalizzabili. Il sistema multimediale sarà dotato di uno schermo touch da 10 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. La sicurezza sarà garantita da numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia e il freno d’emergenza automatico.

Il prezzo della nuova Maserati Levante ovviamente non lo conosciamo ancora, ma si presume che sarà superiore a quello della versione attuale, che parte da circa 80.000 euro. Ricordiamo che La Maserati Levante è stato il primo SUV di lusso prodotto dalla casa automobilistica italiana Maserati. La sua storia inizia con due prototipi chiamati Maserati Kubang, presentati nel 2003 e nel 2011. Il primo era basato sulla piattaforma della Maserati Quattroporte, mentre il secondo sulla Jeep Grand Cherokee. La versione definitiva della Levante viene svelata al Salone di Ginevra nel 2016 e inizia la sua commercializzazione in Europa a maggio dello stesso anno. La Levante è costruita nello stabilimento Mirafiori di Torino e si basa sulla piattaforma della Maserati Ghibli, condividendo con essa anche i motori V6 a benzina e diesel da 3 litri.

Nel 2018, la Levante viene aggiornata con l’introduzione del servosterzo elettrico e di nuovi sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia e il freno d’emergenza automaticoh. Nello stesso anno, vengono lanciate due nuove versioni: la Granlusso, più elegante e raffinata, e la Gransport, più aggressiva e sportiva. Nel 2019, la gamma della Levante si arricchisce con due nuove varianti ad alte prestazioni: la GTS e la Trofeo, entrambe equipaggiate con un motore V8 biturbo da 3,8 litri capace di erogare rispettivamente 530 CV e 580 CV. Queste versioni sono in grado di raggiungere i 300 km/h di velocità massima e di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi.

Nel 2021, la Levante si rinnova ancora con l’introduzione della versione ibrida, che combina un motore a quattro cilindri da 2 litri con un motore elettrico da 48 V. Questa versione ha una potenza di 330 CV e un’autonomia di 965 km. La Levante ibrida è anche più leggera ed efficiente delle altre versioni, riducendo il consumo di carburante e le emissioni. A proposito di una nuova Maserati Levante qui vi mostriamo un render realizzato da Julien Jodry e pubblicato dal sito francese Auto Moto che ipotizza il design di questo futuro SUV della casa automobilistica del Tridente.