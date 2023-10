Maserati Quattroporte: la sua erede sarà prodotta a Mirafiori

Maserati Quattroporte in futuro avrà un’erede. La notizia era già nota da tempo solo che adesso abbiamo avuto la conferma che la futura vettura sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori vicino a Torino. Ciò è emerso da un incontro tra alcuni rappresentanti dei sindacati dei lavoratori della fabbrica e i responsabili del gruppo automobilistico. In questo incontro è stato confermato non solo che Torino continuerà a produrre auto di Maserati contrariamente ad alcune voci che erano emerse di recenti.

Confermato ufficialmente che l’erede di Maserati Quattroporte sarà prodotta da Stellantis a Mirafiori

Tra le auto che saranno prodotte anche la nuova Maserati Quattroporte che avrà il compito di sostituire in un solo colpo due modelli molto importanti: Ghibli e Quattroporte. Al momento non si sa molto di come sarà questa auto ma supponiamo che si tratterà di una evoluzione del modello attuale piuttosto che di una rivoluzione cosa che del resto fa parte dello stile della casa automobilistica del Tridente. Sempre a Torino è stata confermata in questo faccia a faccia con Stellantis anche la produzione delle auto sportive di Maserati e della Fiat 500 elettrica che continuerà ad essere prodotta a Mirafiori anche con l’avvento della futura generazione che potrebbe arrivare nel corso del 2027. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito del futuro di questo stabilimento che comunque grazie a queste importanti conferme da parte di Stellantis sembra essere assicurato ancora per molti anni.

A proposito della nuova Maserati Quattroporte qui vi mostriamo alcuni render che ipotizzano come cambierà la vettura con l’arrivo della nuova generazione che a quanto pare potrebbe essere solo elettrica. Il suo arrivo potrebbe avvenire nel corso del 2025. Sempre a Mirafiori continuerà ad essere prodotto anche il SUV Maserati Levante che nei prossimi anni dovrebbe essere rinnovato con una nuova generazione. Insomma importanti conferme per lo stabilimento di Stellantis con i suoi dipendenti che possono dormire sonni tranquilli.