Jeep Recon: si avvicina il momento del rivale di Land Rover Defender

Jeep ha annunciato lo scorso anno che lancerà un nuovo modello elettrico che si proporrà come un rivale del Land Rover Defender, il famoso fuoristrada britannico. Si tratta di Jeep Recon, un’auto dal design squadrato e dalle prestazioni elevate, che arriverà sul mercato nel 2025. Il modello di Jeep farà parte della strategia di elettrificazione di Jeep, che prevede di diventare un marchio totalmente elettrico in Europa entro il 2030.

Entro il 2025 la gamma di Jeep crescerà fino a 7 modelli con il debutto di Jeep Recon

Jeep Recon sarà basato sulla nuova piattaforma STLA Large di Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA. Questa piattaforma consentirà al Recon di avere una potenza di circa 600 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Inoltre, il Recon avrà un’autonomia di circa 600 km e potrà ricaricarsi rapidamente grazie alla sua architettura a 800 volt.

Jeep Recon sarà un’auto versatile e adatta a ogni terreno, grazie alla sua trazione integrale, al suo sistema di torque vectoring e alle sue quattro ruote sterzanti. Il Recon sarà anche personalizzabile, con la possibilità di rimuovere le porte e il tetto, come sulla Jeep Wrangler. Il design del Recon sarà ispirato ai classici Jeep, ma con un tocco moderno e innovativo.

Jeep Recon si posizionerà in un segmento diverso rispetto alla Wrangler, ha spiegato Antonella Bruno, la responsabile europea di Jeep. “Il Recon in Europa sarà un’auto che non ha concorrenti diretti. È un’auto unica, molto squadrata e molto capace. Si collocherà in una parte inferiore del segmento rispetto alla Wrangler”.

Il Jeep Recon sarà uno dei nuovi modelli che Jeep lancerà in Europa entro il 2025, dopo il SUV compatto Avenger, ci sarà spazio anche per il SUV di lusso Wagoneer S e un altro modello elettrico ancora misterioso. Con questi modelli, Jeep vuole rilanciare la sua presenza nel mercato europeo e offrire ai clienti delle auto innovative, sostenibili e performanti. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello di cui ormai si parla da diverso tempo.