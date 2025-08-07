Jeep Renegade Restyling: ecco come potrebbe essere la versione aggiornata per il Sud America

Nei giorni scorsi Jeep Renegade è stato avvistato con un nuovo look mimetico in Brasile come si evince dalle immagini pubblicate nei giorni scorsi da Autos Segredos. Queste foto hanno suscitato speculazioni tra gli influencer automobilistici sul possibile arrivo di una versione aggiornata probabilmente solo per il Sud America.

Un render basato sulle recenti foto spia immagina così Jeep Renegade restyling

Kleber Silva, un artista digitale brasiliano noto sui social media come KDesign AG, ha deciso di cimentarsi nell’immaginare la versione aggiornata di Jeep Renegade ispirandosi a quelle foto spia. Secondo l’autore, il nuovo SUV base potrebbe essere svelato per l’anno modello 2026 e, a quanto ne sappiamo, le modifiche includeranno nuovi paraurti anteriori e posteriori, fari e gruppi ottici posteriori a LED ridisegnati e interni completamente rinnovati.

“Basandoci su queste informazioni e sull’aspetto della Compass appena presentata, abbiamo deciso di immaginare come potrebbe essere il restyling della Jeep Renegade: più moderno, in linea con la nuova identità visiva di Jeep, ma senza perdere la sua essenza”, ha affermato il creatore digitale. Il risultato è piuttosto facile da assimilare: esternamente, la Jeep Renegade è facilmente riconoscibile, pur riprendendo alcuni tratti stilistici della nuova Compass e della Cherokee.

D’altro canto, l’abitacolo del nuovo modello dovrebbe rappresentare una netta rottura rispetto alla versione attuale, adottando un’impostazione completamente rinnovata e più moderna. Il design interno si sviluppa ora lungo una linea orizzontale, abbandonando l’approccio verticale del modello precedente, con l’obiettivo di migliorare l’ergonomia e la sensazione di spazio a bordo. Tra le novità più rilevanti spiccherebbe l’introduzione di un inedito quadro strumenti completamente digitale, pensato per offrire una maggiore personalizzazione delle informazioni al conducente.

Inoltre, è previsto un sistema di infotainment di dimensioni generose, posizionato in modo da risultare facilmente accessibile sia al guidatore che al passeggero anteriore, migliorando l’esperienza a bordo. A completare il tutto ci sarebbe una console centrale dal design arioso e moderno, ispirata a quella già vista sulla Jeep Compass, con vani portaoggetti ben distribuiti e materiali di qualità superiore, pensati per offrire maggiore comfort e funzionalità nella guida quotidiana.