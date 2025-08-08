Ferrari da sogno a Cavallino Classic Palm Beach 2026: scopri l’evento più iconico per le “rosse”

Anche se mancano diversi mesi all’appello, è già iniziata la marcia di avvicinamento all’edizione 2026 di Cavallino Classic Palm Beach. L’iconico evento dedicato alle Ferrari celebrerà in questo nuovo rendez-vous i 35 anni di amore per il marchio del “cavallino rampante“. Tante saranno, infatti, le tappe del cammino disputate quando l’orologio del tempo segnerà le date dal 13 al 15 febbraio. Questi i giorni da scrivere in agenda per vivere l’appuntamento statunitense, che riempirà di passione motoristica la splendida località della Florida.

Da diversi decenni Cavallino Classic rappresenta un punto di riferimento mondiale per appassionati, collezionisti e intenditori di Ferrari. Nel 2026 questa nobile storia si arricchirà di un nuovo entusiasmante capitolo, il tutto nell’ossequioso rispetto di quell’heritage che ne ha fatto la fortuna. Teatro dell’evento sarà il “The Boca Raton“, uno dei resort di lusso e club golfistici privati più rinomati d’America. Qui ci saranno spazi ed atmosfere congrue alla sua magia e alla dimensioni sempre maggiori della manifestazione.

Il favoloso parterre di Ferrari si incastonerà al meglio nella preziosa tela ambientale, con le sue architetture senza tempo, gli scorci paesaggistici da sogno e i nuovi scenari visivi offerti dalla struttura dopo la sua recente trasformazione. Il cambio di sede, rispetto alle edizioni precedenti di Cavallino Classic Palm Beach aiuterà ad elevare ulteriormente l’esperienza, spingendola verso nuove vette.

Cambia anche la data. Come abbiamo visto, l’edizione 2026 dell’evento andrà in scena dal 13 al 15 febbraio, per evitare la sovrapposizione con la 24 Ore di Daytona, gara cui, peraltro, la casa di Maranello è particolarmente legata sul piano storico. Impossibile dimenticare la magnifica tripletta delle sue vetture nell’edizione del 1967, quando le “rosse” di testa giunsero in parata sulla linea d’arrivo della sfida a stelle e strisce, con un’immagine entrata nella leggenda.

Courtesy of Cavallino Classic

Anche se cambia la location, non muta la formula dell’evento. Come al solito ci sarà il Tour d’Eleganza, sigillato dal Party Under the Stars. A seguire sarà il turno del Concorso d’Eleganza del sabato, con la celebre Cavallino Night, e del Classic & Sports Sunday di domenica, accolto come da tradizione nella suggestiva tela ambientale di Mar-a-Lago. Non si può escludere un blitz a sorpresa tra le Ferrari del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, come avvenne qualche tempo fa. Ricordiamo che l’inquilino della Casa Bianca ebbe in passato una F430 F1 nel suo garage, quindi la passione non dovrebbe mancargli.

Cavallino Classic Palm Beach è molto più di un concorso. È una celebrazione della passione, della tradizione e della bellezza. Il cuore dell’evento sarà rappresentato dalle Ferrari stradali e da corsa messe in vetrina. Un parterre da sogno, arricchito da location d’eccellenza, da un’ospitalità impeccabile e dalla memorabile convivialità. Così lo spirito delle “rosse” potrà brillare al meglio.

Fra le grandi novità dell’edizione 2026 di Cavallino Classic Palm Beach merita di essere messa in risalto l’asta di RM Sotheby’s: una prima che nasce dalla lunga collaborazione tra la nota azienda e Canossa Events. Non ci vuole molto ad immaginare la qualità dei lotti Ferrari proposti alla tentazione dei potenziali acquirenti, che avranno la possibilità di portare a casa auto di altissimo pregio, per arricchire le loro collezioni personali. Siete pronti al meeting? Cominciate a prepararvi.

Per saperne di più o per prenotare, visitate questa pagina: https://cavallino.com/pages/palm-beach