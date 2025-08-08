Stellantis al Salone dell’automobile di Cordova

Stellantis Argentina partecipa alla prima edizione del Salone dell’auto di Córdoba, vetrina fondamentale per l’industria automobilistica argentina, e lo fa con una presenza forte: esponendo i modelli Fiat Titano e Cronos, entrambi prodotti nel suo stabilimento industriale di Ferreyra, nella stessa provincia. Completano l’esposizione altri modelli lanciati di recente dai marchi del gruppo, come le Citroën C3 Aircross e Basalt, le DS 3 e DS 4, le Jeep Renegade Willys e Compass Blackhawk, le Peugeot 208 e 2008 nelle loro versioni GT e i pick-up RAM 1500 e Rampage.

Stellantis è presente al Salone dell’auto di Cordoba con le ultime novità dei suoi marchi Citroën, DS, Fiat, Jeep, Peugeot e RAM

L’evento, che riunisce i principali marchi leader del settore automobilistico, si configura come un’importante occasione strategica per Stellantis per riaffermare con forza il proprio impegno nel promuovere e sviluppare la produzione locale. La Fiat Cronos, che negli ultimi anni si è confermata come il veicolo più venduto e leader incontrastato del mercato argentino, rappresenta un vero e proprio simbolo dell’industria nazionale e della capacità produttiva locale. Accanto a questa icona, il nuovo Fiat Titano, un pick-up di medie dimensioni noto per la sua robustezza e versatilità, segna l’ultimo importante traguardo raggiunto dall’azienda nel suo percorso di rafforzamento della produzione di veicoli di alta qualità direttamente sul territorio argentino.

Durante il Salone dell’Auto, i visitatori avranno l’opportunità unica di ammirare da vicino l’intera gamma di modelli offerti dal gruppo Stellantis. Questa partecipazione non solo mette in mostra le eccellenze del marchio, ma rafforza anche i legami storici e strategici con la città di Córdoba e con l’intero settore industriale argentino, sottolineando con chiarezza l’impegno costante dell’azienda verso la produzione nazionale, l’innovazione tecnologica e un servizio clienti di alto livello.