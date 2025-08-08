Fiat 500XL: sarà la bomba di fine decennio?

Di una nuova Fiat 500XL, un SUV più grande della vecchia 500X che si andrebbe a collocare al di sopra della 600 come top di gamma della famiglia 500, si parla da tanto tempo. La verità è che al momento non c’è nulla di certo infatti sono altri in questo momento i veicoli in rampa di lancio nella gamma di Fiat. Ci riferiamo ovviamente al secondo e terzo modello della famiglia Panda e cioè Giga Panda o Pandissima e nuova Fiat Fastback. Entro 18 mesi inoltre è in arrivo anche un nuovo pickup che sarà un modello globale e sarà venduto anche in Europa. Si tratta della nuova Fiat Strada anch’esso un veicolo che rientrerà nella nuova famiglia Panda che ha debuttato con Grande Panda.

Fiat 500XL c’è ancora speranza o dobbiamo metterci una pietra sopra?

Quello che in tanti si domandano è se la gamma 500 rimarrà tale e quale a quella odierna con la sola nuova generazione della 500 in arrivo entro il 2030 o se per la fine del decennio sia possibile l’arrivo di una nuova vettura, una vera e propria bomba a sorpresa. Qualcuno ancora oggi, tra i più inguaribili ottimisti pensa che possa essere proprio la Fiat 500XL. Questo mitologico modello lungo sui 4,5 metri potrebbe diventare la nuova top di gamma della casa torinese rappresentando un SUV più raffinato e tecnologico rispetto alle spartane Giga Panda e Fastback che come sappiamo andranno a prendere il posto di Fiat Tipo nella gamma torinese.

Si potrebbe chiamare Fiat 500XL il nuovo C-Suv della principale casa automobilistica italiana.

Molti pensano che alla fine una Fiat 500XL non ci sarà e che Fiat abbia deciso di virare su altri modelli e cioè proprio Giga Panda e Fastback. Altri invece credono che Fiat non abbia scoperto tutte le sue carte e abbia in serbo almeno una mossa a sorpresa per il suo futuro. Noi non ci sbilanciamo e in attesa di avere conferme o smentite vi mostriamo due celebri render di qualche anno fa, quando il possibile arrivo di questo modello sembrava essere molto più concreto e che ipotizzano lo stile di questo fantomatica big 500 che probabilmente è destinata a rimanere solo una chimera.