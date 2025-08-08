Chrysler, un ritorno inaspettato dopo diversi decenni: c’è speranza per coupé simili?

Sogni, proibiti o meno, continuano a riemergere nel mondo delle auto, soprattutto quando si parla di prototipi o modelli che difficilmente vedranno mai la luce della produzione reale. Un esempio perfetto per tantissimi appassionati, specie Oltreoceano, è la rivisitazione virtuale della Chrysler Cordoba, che recentemente ha fatto il giro del web grazie a un design digitale davvero intrigante.

L’autore dietro questa creazione è l’artista digitale vburlapp, che ha condiviso sui social una visione moderna e allo stesso tempo rétro-futuristica di quella che potrebbe essere una nuova Cordoba.

Il rendering mostra una vettura con un’estetica molto elegante. Ecco quindi una lunga fascia di luci posteriori che si estende da una fiancata all’altra, un posteriore affusolato, profili essenziali con maniglie integrate a filo carrozzeria, e un cofano allungato. Il contrasto bicolore tra il tetto e i montanti neri, e la carrozzeria color menta sulle parti inferiori, regala un tocco di freschezza. I cerchi, abbastanza sobri, non valorizzano del tutto il carattere dell’auto, ma fortunatamente evitano di scadere in scelte kitsch.

Questa ipotetica Chrysler Cordoba non presenta elementi stilistici davvero distintivi del marchio Chrysler, risultando piuttosto anonima e poco riconoscibile. Qualcuno ha suggerito addirittura che potrebbe passare per una “nuova Newport” o persino una BMW retro-moderna.

Purtroppo, non abbiamo ancora avuto modo di vedere la parte frontale dell’auto, elemento che avrebbe potuto aggiungere carattere e identità a questa rivisitazione digitale. E per chi si chiede se Chrysler abbia in programma di rilanciare la Cordoba, la risposta al momento è no. Non sembrano esserci progetti concreti per una nuova berlina a motore termico nel futuro prossimo.

Per chi non la conoscesse, la Chrysler Cordoba originale è stata prodotta tra il 1974 e il 1979, basata sulla piattaforma condivisa con modelli iconici come la Dodge Charger e la Plymouth Fury. Offerta inizialmente solo con motore V8 abbinato a un cambio automatico a tre rapporti, la seconda generazione (1979-1983) introdusse anche una versione con motore a sei cilindri in linea prima di essere definitivamente ritirata.