Gli ordini della Jeep Avenger raggiungono le 40.000 unità

Jeep Avenger completamente elettrica sta guidando la crescente presenza del marchio Jeep nel segmento altamente competitivo dei B-SUV del mercato europeo. La Car of the Year 2023 ha già ricevuto più di 40.000 ordini dai clienti dal suo lancio al Motor Show di Parigi lo scorso anno. Spinte dall’andamento commerciale dell’Avenger nel periodo tra gennaio e agosto di quest’anno, le vendite del marchio Jeep nel segmento B-SUV sono aumentate del 33,5 per cento rispetto allo scorso anno, il che rappresenta un aumento di quasi il 60% in termini di volume, a fronte di una crescita del settore del 12,8 per cento. Negli ultimi tre mesi, le prime consegne della Jeep Avenger in numerosi altri mercati hanno contribuito alla crescita delle vendite del marchio nel segmento.

Lo slancio delle vendite della Jeep Avenger è stato accompagnato da un ampio riconoscimento da parte del settore per il primo SUV completamente elettrico del marchio. Progettata e prodotta come veicolo Jeep fin dal primo giorno, il nuovo SUV compatto di Jeep ha già collezionato 10 premi di settore, tra cui il premio come Auto europea dell’anno 2023, Miglior SUV per famiglie ai premi Women’s World Car of the Year 2023 e Auto elettrica dell’anno al Women’s World Car of the Year Awards 2023. i premi Top Gear UK.

Oltre il 40% degli ordini confermati dei clienti per l’Avenger riguardano la versione BEV, a testimonianza del crescente interesse dei clienti per la versione completamente elettrica della Jeep Avenger. Al successo della nuova Jeep Avenger si è accompagnato anche un forte incremento delle vendite della Jeep Renegade, che mantiene il ritmo dei volumi raggiunti lo scorso anno, con oltre 32.000 unità immatricolate contro le 31.705 dello stesso periodo del 2022.

Eric Laforge, Jeep Brand Director Europe, ha dichiarato: ” La Jeep Avenger è stata progettata per adattarsi perfettamente alle esigenze dei clienti europei e ciò è dimostrato dagli impressionanti risultati che l’Avenger sta ottenendo in tutta Europa. Il successo della Jeep Avenger è rafforzato dalla forte dinamica di vendita della Jeep Renegade, in aumento di anno in anno, a dimostrazione che i due veicoli si completano a vicenda, offrendo due alternative di prodotto completamente diverse, ecologiche e attraenti nel mercato altamente competitivo dei B-SUV”.

Avenger e Renegade sono due veicoli complementari che stanno guidando la crescita del marchio Jeep anche nel segmento B-SUV LEV. In Europa Jeep occupa il quinto posto con una quota di mercato nel segmento SUV del 10,6 per cento (rispetto al 9,6 per cento dello scorso anno), mentre in Italia il marchio domina il segmento con il 49,9 per cento di quota di mercato.

Anche in Italia la Renegade continua ad essere la preferita dai clienti e sta registrando un forte volume di vendite. Domina il segmento dei B-SUV con una quota di mercato del 7,9 per cento rispetto al 7,5 per cento dell’anno scorso, e la percentuale del marchio sale all’11,4 per cento se combinata con la quota di mercato del 3,5% dell’Avenger.

Inoltre, il marchio Jeep sta ottenendo ottimi risultati anche in Germania, Spagna, Polonia e Paesi Bassi, con una percentuale di quota di mercato a doppia cifra. Jeep Avenger riunisce il DNA del marchio Jeep in un SUV compatto con una combinazione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia. Pura espressione di “concentrazione di libertà”, l’Avenger offre le prestazioni tipiche di Jeep in un fattore di forma compatto per garantire tranquillità in tutte le condizioni, sia su strada che fuoristrada. Il nuovo propulsore elettrico include un motore da 400 Volt per offrire un’autonomia associata senza preoccupazioni fino a 400 km nel ciclo WLTP, estendibile a 550 km nella guida in città, e la sua capacità di ricarica rapida fornisce ai conducenti una dose giornaliera di energia per viaggiare: 30 chilometri in soli tre minuti.

Jeep Avenger è disponibile in quattro livelli di allestimento e ognuno di essi ha una missione specifica: Avenger – il nuovo avventuriero; Longitudine: la personificazione del lato divertente dell’abilità; Altitudine: più tecnologia ed esclusività; e Summit: un manifesto di libertà. Secondo i dati, i clienti hanno scelto i due livelli di allestimento più alti (Altitude e Summit) nell’80% delle unità Jeep Avenger vendute. Il colore preferito è Vulcan (nero), con il 30 per cento delle vendite totali.