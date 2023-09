Stellantis vuole portare la piattaforma STLA Small in Spagna

Stellantis, il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, intende investire più di un miliardo di euro per adeguare due dei suoi stabilimenti in Spagna alla produzione di auto elettriche basate sulla piattaforma “STLA Small”. Si tratta degli impianti di Vigo e Saragozza, dove dal 2025 dovrebbero uscire dalle linee di montaggio piccole e compatte a zero emissioni per alcuni dei suoi marchi. Lo ha riferito il quotidiano spagnolo “El País”, citando fonti vicine al progetto.

Secondo El Pais Stellantis vuole investire 1 miliardo di euro in Spagna per produrre auto elettriche su piattaforma STLA Small

La piattaforma STLA Small è una delle quattro piattaforme globali per veicoli elettrici a batteria (BEV) presentate da Stellantis nel luglio 2021, in occasione dell’EV Day. Si tratta di una piattaforma modulare e scalabile, che permetterà di realizzare modelli di diverse dimensioni e prestazioni nei segmenti A, B e C. La piattaforma STLA Small garantirà un’autonomia di almeno 400 km, una potenza di ricarica fino a 150 kW e una potenza massima fino a 330 kW.

Stellantis ha chiesto al governo spagnolo di contribuire al finanziamento del piano di investimento, presentando una richiesta di sovvenzioni per 150 milioni di euro nell’ambito del programma Perte, che prevede incentivi per progetti strategici per la transizione ecologica. Il gruppo automobilistico spera anche di poter beneficiare dei fondi europei Next Generation EU, destinati alla ripresa economica post-pandemia. Il gruppo automobilistico non ha ancora commentato le notizie sulla costruzione di piccoli modelli STLA in Spagna, e i media dicono che il piano non sarà annunciato ufficialmente prima di novembre.

Stellantis ha già una forte presenza in Spagna, dove impiega circa 13.000 dipendenti diretti e altrettanti dell’indotto. Il gruppo produce attualmente in Spagna modelli come l’Opel Corsa, il Peugeot 2008, il Citroën C3 Aircross e il Fiat Ducato. Con il piano di elettrificazione, Stellantis punta a rafforzare la sua competitività nel mercato europeo e globale, dove la domanda di auto elettriche è in forte crescita.