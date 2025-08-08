Fiat Cronos raggiunge le 250.000 unità vendute in Brasile

Un successo fin dal suo lancio: la Fiat Cronos ha raggiunto le 250.000 unità vendute in Brasile nel 2025. Il modello, prodotto nel complesso automobilistico Ferreyra di Córdoba, in Argentina, è venduto in tre paesi dell’America Latina e, nella prima metà del 2025, è stato il veicolo più venduto nella sua categoria in Sud America.

Fiat Cronos è stata leader delle vendite in Sud America nella sua categoria nella prima metà del 2025

La berlina, nota per il suo design audace, gli interni spaziosi e il bagagliaio più grande della sua categoria, con una capacità di 525 litri, è diventata ancora più moderna e sofisticata dopo i cambiamenti nella linea 2026.

Ora, le versioni di Fiat Cronos presentano una nuova griglia realizzata con blocchi tridimensionali distribuiti orizzontalmente, che collegano i fari e conferiscono al frontale un maggiore senso di larghezza. Il paraurti segue lo stesso design della nuova griglia, con linee precise e moderne che completano le superfici scultoree già riconoscibili del modello.

Gli interni del modello riprendono gli esterni contemporanei, essendo dotati di mirroring wireless per i telefoni cellulari, che consente di collegare Android Auto e Apple Carplay senza bisogno di cavi, di un centro multimediale touchscreen da 7″ per gli stessi sistemi, oltre a finiture e soffitto oscurati, offrendo al cliente un’esperienza di guida unica e personalizzata.

Il modello si distingue anche per essere la berlina più efficiente nei consumi del suo segmento per uso urbano. Nelle versioni con motore 1.3 Firefly, la Cronos percorre 12,6 km/l a benzina e 8,6 km/l a etanolo. Nella versione con motore 1.0 Firefly, i dati passano rispettivamente a 13,4 km/l e 9,7 km/l.

Nel corso della sua storia, la Fiat Cronos ha ricevuto importanti riconoscimenti del settore, tra cui il premio “Best Buy” nella sua categoria dalla rivista Quatro Rodas, il premio “Engine Over 1.0L with Automatic Transmission” da G1 e il premio “National Car 1.2L to 1.6L” dagli Abiauto Awards.