Alfa Romeo: tre auto per conquistare l’Europa e due per crescere ngli USA

Alfa Romeo nei prossimi anni lancerà numerosi nuovi modelli con l’obiettivo di diventare il brand premium globale di Stellantis. L’investimento pe raggiungere questo obiettivo sarà importante ma i dirigenti del gruppo automobilistico sono convinti di poter ottenere risultati lusinghieri. Il fatto che i risultati finanziari del Biscione negli ultimi due anni e mezzo siano positivi e il fatto che il SUV Tonale sta ottenendo un buon successo commerciale sono segnali che ovviamente incoraggiano lo storico marchio milanese a fare sempre meglio.

Ecco quali saranno i modelli con cui Alfa Romeo intende trasformarsi in un brand premium globale

Non a caso di recente il CEO Imparato ha dichiarato che entro il 2025 Alfa Romeo potrebbe battere il suo precedente record di vendite che risale al 1990 quando la gamma del Biscione era molto più vasta rispetto ad oggi. Le cose però cambieranno nei prossimi anni con il lancio di ben 5 nuovi modelli molto importanti. Di questi i primi tre sono fatti per fare bene in particolare in Europa mentre gli ultimi due che arriveranno dovrebbero permettere alla casa milanese di sfondare definitivamente in un mercato chiave come quello degli Stati Uniti.

I primi tre modelli ad arrivare nel 2024, 2025 e 2026 sono quelli che dovrebbero permettere ad Alfa Romeo di consolidarsi ulteriormente in mercati in cui il Biscione è abbastanza conosciuto. Ci riferiamo in particolare all’Europa. Nel 2024 arriverà l’atteso B-SUV. Questo nascerà su piattaforma CMP sarà prodotto a Tychy in Polonia e sarà lungo circa 4,2 m. Sarà il primo modello del Biscione ad avere una versione completamente elettrica probabilmente con lo stesso motore di Jeep Avenger.

A seguire toccherà alle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio che arriveranno rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Saranno prodotte sempre a Cassino su piattaforma STLA Large e arriveranno sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Con queste auto che si aggiungeranno al SUV Tonale dunque il Biscione punta a crescere e non di poco in Europa. Ma come detto poc’anzi la casa milanese pensa anche agli Stati Uniti. Per quel mercato oltre ai modelli di cui vi abbiamo parlato saranno lanciati altri due veicoli che saranno venduti in tutto il mondo ma pensati in particolar modo per gli USA.

La prima ad arrivare nel 2027 dovrebbe essere una nuova ammiraglia con versione Quadrifoglio da oltre 1000 cavalli. Potrebbe trattarsi di una berlina coupé. A seguire nel 2028 dovrebbe essere la volta di un E-SUV lungo quasi 5 m e dal carattere estremamente sportivo. Con queste auto dunque il Biscione pensa di poter sfondare definitivamente sul mercato premium globale.