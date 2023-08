Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio percorrono per la prima volta le strade tedesche vicino al Nurburgring

Il Nürburgring ha un ruolo molto particolare nella storia di Alfa Romeo. Nell'”inferno verde” dell’Eifel, il tradizionale marchio italiano ha celebrato notevoli vittorie in varie classi di veicoli, dai Gran Premi dell’era prebellica al Campionato tedesco di vetture turismo (DTM). Sempre a bordo come vernice o adesivi: il logo a forma di quadrifoglio, il quadrifoglio come portafortuna. Ora il cerchio si chiude. Le versioni Quadrifoglio delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio fanno il loro debutto in terra tedesca sulle tortuose strade secondarie intorno al Nürburgring. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio vivranno la loro anteprima pubblica al “Gran Premio Alfa Romeo” (26 e 27 agosto 2023).

Primi test di guida sul suolo tedesco per le nuove versioni top di Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Le nuove versioni di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio offrono, tra l’altro, un incremento di potenza da 7 kW (10 CV) a 382 kW (520 CV). La potenza del motore benzina biturbo V6 da 2,9 litri è esaltata dal differenziale autobloccante Alfa TM, ora di serieQ2 nell’asse posteriore trasferito sulla strada con ancora meno perdite. In particolare, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, azionata tramite le ruote posteriori, beneficia di una sicurezza di guida e di un’agilità di guida ulteriormente ottimizzate a velocità in curva ancora più elevate. Il differenziale, che funziona in modo puramente meccanico come in un’auto da corsa, migliora la trazione del veicolo contrastando efficacemente il pattinamento delle ruote. I nuovi modelli Quadrifoglio hanno anche un assetto ottimizzato del telaio, che è stato configurato dagli ingegneri sulla base dei modelli speciali limitati, di derivazione sportiva GTA e GTAm.

I proiettori principali di entrambi i modelli Quadrifoglio, ognuno dei quali è ora suddiviso in tre elementi, sono basati sulla tecnologia full LED matrix. Un’altra novità è un layout aggiuntivo per lo strumento centrale dietro il volante, ora completamente digitale: porta il nome RACE e mostra una grafica ispirata alle corse con un contagiri al centro e informazioni specifiche sulle prestazioni. La lunetta dello strumento è ancora progettata nel classico, cosiddetto design cannocchiale della storica Alfa Romeo. Ma il display stesso è all’avanguardia: è costituito da un monitor TFT completamente digitale con una diagonale dello schermo di 12,3 pollici (31,2 centimetri). La grafica può essere personalizzata. Ad esempio, è possibile inserire a lato informazioni aggiuntive sulla potenza erogata dal motore.

L’esclusiva combinazione di pelle nera e Alcantara (optional) determina il look degli interni di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. L’allestimento con elementi in fibra di carbonio in ottica visiva 3D, ampliato rispetto ai modelli precedenti, impreziosisce ulteriormente plancia, tunnel centrale e pannelli porta. Il volante sportivo è rivestito in pelle e Alcantara e presenta inserti in fibra di carbonio.

La dotazione di serie dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio comprende anche i cerchi in lega da 19 pollici bruniti. L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio monta cerchi in lega da 21 pollici. Oltre al colore carrozzeria standard Rosso Alfa, per entrambi i modelli sono disponibili le varianti metallizzate Blu Misano, Grigio Vesuvio e Nero Vulcano nonché le vernici speciali Verde Montreal e Rosso Etna.