Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet PHEV: rischio incendio, richiamate negli USA

Stellantis, nata dalla fusione tra Fiat Chrysler e PSA, ha richiamato le versioni ibride plug-in della Dodge Hornet e dell’Alfa Romeo Tonale per un rischio di incendio che potrebbe verificarsi anche quando le auto sono parcheggiate. Il problema è causato da dei dadi del cavo positivo della batteria da 12 volt e/o da dei connettori ad alta tensione allentati. Per questo motivo, l’azienda ha consigliato ai proprietari di parcheggiare all’aperto per evitare che il fuoco si propaghi.

Rischio incendio: le versioni ibride plug-in di DOdge Hornet e Alfa Romeo Tonale richiamate negli USA

Secondo il sito CarBuzz, che cita il comunicato dell’ente federale americano per la sicurezza stradale (NHTSA), il richiamo riguarda 2.254 unità della Dodge Hornet PHEV prodotte dal 13 dicembre 2022 al 23 agosto 2023 e 1.875 unità dell’Alfa Romeo Tonale PHEV prodotte dal 9 febbraio al 23 agosto 2023. Il totale delle auto potenzialmente coinvolte è quindi di 4.129 unità.

Stellantis ha aperto un’indagine sul problema il 23 agosto 2023 e il giorno successivo ha aggiornato l’avvitatore wireless nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove vengono prodotte le due auto, per garantire i valori di coppia corretti per serrare i dadi del cavo. Lo stabilimento ha anche aggiunto un sistema di tracciamento dei risultati per prevenire che si ripetano incidenti simili.

Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet PHEV sono equipaggiate con un motore a benzina da 1,3 litri con due motori elettrici in grado di erogare 280 CV. Stellantis non è a conoscenza di incidenti o feriti causati dal difetto di montaggio, ma l’indagine ha rilevato due segnalazioni sul campo potenzialmente correlate al problema. Come parte del programma di rimedio, l’azienda prevede di serrare i dadi e fissare i connettori ad alta tensione senza alcun costo per i proprietari. Le lettere di notifica del richiamo saranno inviate ai concessionari e ai proprietari il 27 ottobre 2023.

Questo richiamo per Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet si aggiunge al numero di richiami effettuati da Stellantis, che si classifica al secondo posto tra tutti i costruttori automobilistici dopo Ford quest’anno. Uno dei richiami precedenti quest’anno riguardava le 132.099 unità della Jeep Cherokee. Anche in questo caso era presente una nota “parcheggiare all’aperto” a causa di un problema al portellone posteriore elettrico che presentava anch’esso un rischio di incendio.