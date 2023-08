Alfa Romeo E-SUV: quali saranno le sue caratteristiche?

Alfa Romeo E-Suv è uno dei modelli che in futuro potrebbero arricchire la gamma della casa automobilistica del Biscione. Il suo arrivo non è ancora stato confermato ufficialmente anche se le indiscrezioni in proposito aumentano di giorno in giorno. Infatti dovrebbero essere due le vetture di Alfa Romeo nel segmento E pensate per trasformare lo storico marchio milanese nel brand premium di Stellantis che come sappiamo è uno degli obiettivi del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.

Il 2028 potrebbe essere l’anno giusto per il debutto dell’atteso Alfa Romeo E-SUV

Alfa Romeo E-SUV potrebbe arrivare dopo il 2027 come secondo modello di segmento E dopo una ammiraglia che potrebbe essere svelata proprio in quella data. Di questa auto al momento si sa molto poco. Sappiamo che sarà solo elettrica, dato che il Biscione ha deciso di produrre e vendere solo auto elettriche dal 2027. Dunque se non ci saranno cambiamenti nel programma, questa auto sarà 100 per cento elettrica.

Altra cosa che sappiamo è che Alfa Romeo E-SUV userà la piattaforma STLA Large. Come tutte le auto di grandi dimensioni del gruppo Stellantis anche questo modello utilizzerà questa piattaforma che in Italia sarà utilizzata dallo stabilimento Stellantis di Cassino. Dunque potrebbe essere quella la casa di questo modello che potrebbe essere un rivale diretto di BMW X5 e X6.

Per quanto riguarda il suo design Alfa Romeo E-SUV dovrebbe avere uno stile sportivo con uno stile da SUV Coupé. Non dovrebbe essere prevista una versione a 7 posti ma solo a 5. Questa auto potrebbe essere il modello giusto per sfondare in mercati chiave quali Stati Uniti e Cina. Vedremo dunque se questo SUV sarà confermato e quali altre novità eventualmente emergeranno a proposito del suo debutto che come dicevamo comunque non avverrà prima del 2028.