Nuova Fiat Panda: a breve partiranno i test in Italia

Fiat Panda, la piccola utilitaria che ha conquistato milioni di automobilisti in tutto il mondo, si prepara a rinnovarsi. La nuova Fiat Panda, quarta generazione del celebre modello è infatti in fase di sviluppo e dovrebbe debuttare nel 2024. Si tratta di un progetto molto importante per Fiat, che intende confermare il successo della sua vettura più venduta in Europa. Secondo il sito Passione Auto Italiane i test di sviluppo del prototipo del veicolo inizieranno a breve in Italia.

La nuova Fiat Panda sarà basata sulla piattaforma STLA Small la stessa che sarà utilizzata da tutti i futuri modelli elettrici compatti del gruppo Stellantis. Si tratta di una piattaforma moderna e versatile, che permette di realizzare modelli sia a trazione termica che elettrica. La nuova Panda sarà quindi disponibile sia con motore ibrido, sia con una variante 100% elettrica, che dovrebbe avere un’autonomia di circa 350 km. Questa auto sarà gemella della nuova Citroen e-C3 che sta per debuttare.

Panda sarà anche più grande e spaziosa della generazione attuale, con una lunghezza di circa 4 metri e un bagagliaio di oltre 300 litri. Il design sarà ispirato alla concept car Centroventi, presentata al Salone di Ginevra nel 2019, che anticipava le linee essenziali e geometriche della futura Panda. La nuova Panda avrà quindi un aspetto moderno e simpatico, con una calandra a nido d’ape, dei fari quadrati e una carrozzeria personalizzabile con diversi colori e accessori.

L’abitacolo della nuova Fiat Panda sarà anch’esso caratterizzato da uno stile minimalista e funzionale, con una plancia digitale e uno schermo touch da 10 pollici per il sistema multimediale. La nuova Panda sarà dotata anche di diverse soluzioni intelligenti per ottimizzare lo spazio e la praticità, come dei sedili posteriori scorrevoli e ribaltabili, dei vani portaoggetti integrati nelle portiere e nel tetto e una presa di corrente da 220 volt.

La nuova Fiat Panda sarà inoltre equipaggiata con i più recenti sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, come il freno automatico d’emergenza, il mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e il parcheggio assistito. La nuova Panda sarà anche connessa al servizio MyFiat, che permetterà di controllare lo stato dell’auto, la ricarica della batteria, la navigazione e il divertimento tramite lo smartphone.

La nuova Fiat Panda è attesa per il 2024, ma i primi test su strada dovrebbero iniziare già nelle prossime settimane in Italia. La nuova Panda sarà prodotta in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’est Europa. Si vocifera di Kragujevac in Serbia o di Trnava in Slovacchia.