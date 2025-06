Alfa Romeo trionfa alla 1000 Miglia 2025: è tripletta finale

Alfa Romeo mette a segno una tripletta alla 1000 Miglia 2025. L’evento celebrativo, giunto alla 43ª edizione, ha registrato il successo di Vesco e Salvinelli, su una spettacolare 6C 1750 Super Sport del 1929, coi colori del team Villa Trasqua. Per il marchio del “biscione” una grande festa, completata dal secondo posto di Erejomovich e Llanos, su 6C 1500 SS, e dal terzo posto di Tonconogy e Ruffini, su 1750 GS Spider Zagato.

Non poteva finire meglio per Alfa Romeo che, nella rievocazione storica della “corsa più bella del mondo“, ha saputo emozionare il pubblico, confermando le luci della lunga e gloriosa tradizione sportiva del marchio, qui evocata.

Da segnalare anche il grande interesse suscitato, nel corso della 1000 Miglia 2025, dall’Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956. Questa vettura, proveniente dalla collezione di Stellantis Heritage e abitualmente esposta al Museo Storico, è stata gestita con cura e attenzione dal team Luna Rossa.

Possiamo parlare di una preziosa liaison, a sigillo della partnership tra la squadra velica più amata d’Italia e il marchio automobilistico milanese. Il tutto nell’ambito di un cammino condiviso verso la prossima America’s Cup, in programma nel Golfo di Napoli. Tanti gli scatti riservati alla splendida coupé del “biscione” e al suo equipaggio, nelle varie tappe della 1000 Miglia 2025.

Foto Alfa Romeo

La sfida di regolarità bresciana, che celebra in forma dinamica il mito della “Freccia Rossa”, ha offerto un palcoscenico nel segno della memoria alla casa automobilistica lombarda, ma con ponti verso il futuro. Diverse le creazioni moderne del marchio presenti lungo il percorso. Fra queste la Giulia Quadrifoglio Super Sport, il C-SUV Tonale e la Junior Q4 Ibrida, in qualità di support car.

A dominare la scena, però, in questo ambito, è stata la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, al suo debutto dinamico assoluto su strade pubbliche. Non ci vuole molto a capire quanto interesse abbia suscitato la supercar del “biscione”, con il suo carico di grinta ed esclusività. Per il pubblico, la sua presenza ha avuto quasi il sapore di una visione, oltre i confini della realtà.

Realizzata con il contributo della Carrozzeria Touring Superleggera di Milano, attraverso un processo produttivo unico al mondo che unisce artigianalità e innovazione ai massimi livelli, questa vettura sportiva è un gioiello a quattro ruote, che non ha sfigurato fra le vecchie regine della 1000 Miglia 2025. Chapeau!