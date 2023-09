Nuova Fiat Panda: ecco quando avremo qualche notizia più precisa

Nuova Fiat Panda arriverà nel 2024 e rappresenterà una vera rivoluzione rispetto al modello attuale. Infatti l’auto si trasformerà in un crossover lungo 4 m dalle forme squadrate e futuristiche con alcuni elementi di design della concept car Fiat Centoventi. Questa auto sarà la prima auto elettrica low cost di Fiat e una delle prime del gruppo Stellantis.

Tra fine anno e inizio del prossimo potrebbero arrivare aggiornamenti importanti sulla nuova Fiat Panda

Nuova Fiat Panda è stata ipotizzata in vari render come quello che vi proponiamo del designer e creatore digitale brasiliano Kleber Silva che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente sarà svelato intorno alla metà del prossimo anno e più precisamente l’11 luglio 2024 giorno in cui Fiat festeggerà i suoi primi 125 anni.

Ma comunque già molto prima avremo notizie importanti sulla nuova Fiat Panda. Si dice infatti che tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024 a proposito di questa auto possano arrivare ulteriori notizie relative a specifiche tecniche e caratteristiche. Inoltre non si escludono le prime immagini teaser. Una cosa pare certa già diverse settimane prima del debutto ufficiale l’auto sarà stata mostrata da Fiat e sapremo esattamente quello che sarà il suo aspetto. Ricordiamo che questa auto al pari della Citroen e-C3 che sarà svelata il mese prossimo nella sua versione elettrica avrà un prezzo di partenza al di sotto dei 25 mila euro.

Vedremo dunque a proposito della nuova Fiat Panda cos’altro emergerà nel corso dei prossimi mesi. Già comunque il mese prossimo in occasione del debutto della Citroen e-C3 avremo comunque anticipazioni importanti dato che le due auto condivideranno la stessa piattaforma, gli stessi motori e probabilmente avranno anche uno stile simile. Inoltre anche i prezzi dovrebbero essere più o meno simili.