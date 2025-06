Nuova Fiat 500XL: con Filosa potrebbe tornare attuale

Nuova Fiat 500XL è il soprannome dato ad un nuovo SUV extralarge della famiglia 500 più grande di 500X e di 600 di cui si era parlato con una certa insistenza in passato ma che al momento non sembra essere più nei piani di Fiat che ha deciso di puntare su altri modelli nel segmento C e cioè sulla futura Giga Panda e sulla nuova Panda Fastback. Qualcuno però ipotizza che con l’avvento di Antonio Filosa a nuovo CEO del gruppo Stellantis qualcosa in Fiat possa anche cambiare da qui al 2030.

Il nuovo CEO di Stellantis potrebbe cambiare le carte in tavola in Fiat con il possibile arrivo di una nuova Fiat 500XL

Secondo alcune voci l’arrivo di una nuova Fiat 500XL, che negli ultimi mesi sembrava da escludere, potrebbe invece non essere più così improbabile. Molto dipenderà dalle strategie che il nuovo CEO deciderà di implementare per quanto riguarda la gamma della principale casa automobilistica italiana che rimane fondamentale per Stellantis essendo il brand che garantisce il maggior numero di immatricolazioni a livello globale tra quelli presenti all’interno dell’azienda del presidente John Elkann.

Nuova Fiat 500XL

La nuova Fiat 500XL potrebbe diventare dunque la nuova top di gamma della famiglia 500 che a breve riceverà la nuova Fiat 500 ibrida che sarà prodotta a Mirafiori. Questo modello potrebbe affiancare i futuri SUV di Fiat proponendosi come un’alternativa più stilosa e modaiola ai SUV più pragmatici della famiglia Panda. Ovviamente le nostre sono solo supposizioni che fanno riferimento a voci circolate negli ultimi giorni. Che le cose possano effettivamente andare coosì lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi quando finalmente sarà rivelato il nuovo piano industriale di Stellantis e si capirà quanti e quali modelli arriveranno sul mercato per i vari marchi facenti parte del gruppo, compresa la stessa Fiat.