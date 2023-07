Fiat Panda: stop alla produzione, a Pomigliano fa troppo caldo

Stop alla produzione di Fiat Panda nello stabilimento Stellantis di Pomigliano. L’ondata di calore ha reso davvero difficile lavorare nel reparto in cui viene prodotta la celebre utilitaria e dopo lo stop volontario dell’altro ieri, ieri pomeriggio il gruppo automobilistico ha deciso di mettere in libertà i lavoratori del suo stabilimento.

Stop alla produzione di Fiat Panda a Pomigliano: nella fabbrica c’è troppo caldo

Stellantis ieri ha incontrato anche i rappresentanti sindacali e ha promesso l’accensione dei sistemi di raffreddamento 24 ore al giorno nella sua fabbrica. Ricordiamo che Fiat Panda è l’auto più venduta in assoluto in Italia e una delle più vendute nella sua categoria in Europa. La produzione dell’attuale versione è stata prorogata fino alla fine del 2026. Questo sebbene a metà del prossimo anno sarà presentata la nuova Panda che a quanto pare però sarà un’auto molto diversa rispetto al modello attuale. Si tratterà infatti di un crossover di segmento B che avrà una versione elettrica e almeno una ibrida. Questo modello però non sarà prodotto a Pomigliano ma molto probabilmente all’estero, forse in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’est dell’Europa.

Tornando allo stabilimento di Pomigliano, oltre a Fiat Panda qui vengono prodotti anche i SUV Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet. I due modelli stanno ottenendo un buon successo di vendite e questo garantisce buoni numeri di produzione nella fabbrica che infatti ha deciso nei mesi scorsi di introdurre il secondo turno di produzione per il SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione.

Si spera naturalmente che nei prossimi giorni la situazione lavorativa della fabbrica possa tornare ad essere ideale per i lavoratori incaricati di produrre queste auto che devono fare i conti con questa ondata di calore davvero infernale, che come ieri pomeriggio ha impedito la produzione di Fiat Panda.