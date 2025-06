Ferrari Daytona SP3 contro Pagani Huayra: chi vince la drag race delle stelle?

Auto come la Ferrari Daytona SP3 e la Pagani Huayra Roadster BC sono nate per regalare l’essenza del piacere di guida e delle emozioni. Pur essendo delle sportive molto avanzate sul piano ingegneristico, hanno un’anima genuina ed autentica. Definirle opere d’arte è riduttivo. Qui si va oltre. Mezzi del genere non nascono per le drag race: la loro nobiltà le spinge ben oltre questi confronti, buoni per animare le discussioni dei bar sport.

Questo non significa che le gare di accelerazione siano materia lontana dal loro repertorio qualitativo e funzionale. Tutt’altro. Pur non essendo il loro target primario, anche nello specifico ambito eccellono, con numeri da paura. I ragazzi di carwow le hanno messe una di fronte all’altra, in una delle loro sfide nello scatto da fermo sul quarto di miglio.

Protagoniste della drag race multipla sono due incredibili supercar italiane a trazione posteriore. Entrambe sono godibili en plein air, grazie al tettuccio rigido asportabile. Facciamo un breve ripasso delle loro caratteristiche.

Screen shot da video carwow

Partiamo dalla Ferrari Daytona SP3, una creatura meravigliosa della casa di Maranello, che rapisce i sensi fin dal primo colpo d’occhio. Sotto il suo cofano posteriore pulsa un V12 aspirato da 6.5 litri che eroga 840 cavalli di potenza e 697 Nm di coppia massima. L’energia viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Il peso in ordine di marcia è di 1.600 chilogrammi.

A sfidarla, nella drag race odierna, ci pensa la già citata ed eccellente Pagani Huayra Roadster BC, spinta da un motore V12 biturbo da 6.0 litri, che sviluppa 802 cavalli e 1.050 Nm di coppia massima. La potenza giunge sulle ruote posteriori tramite un cambio manuale automatizzato a 7 rapporti. Il gap energetico rispetto alla “rossa” viene bilanciato da un peso in ordine di marcia più basso, pari a 1.350 chilogrammi. Basterà a farla prevalere sulla rivale, o il pronostico, che vede la Ferrari vincente in questa drag race multipla, sarà rispettato?

Non vi anticipiamo nulla, per non togliervi il piacere della scoperta. A completare il video di carwow ci pensa una sfida con partenza lanciata sul mezzo miglio. Volete sapere chi ha vinto? Non vi resta che cliccare sul tasto play del filmato, con le casse rigorosamente accese. Buona visione e buon ascolto.