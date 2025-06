1000 Miglia 2025: 3 Alfa Romeo in testa dopo la quarta tappa, una F8 prima tra le Ferrari

Si avvia alle battute conclusive la 1000 Miglia 2025, che ha regalato emozioni speciali al pubblico e ai partecipanti. L’evento bresciano, con il suo carico di auto storiche e Ferrari da sogno, sta aggiungendo atmosfere magiche allo splendore dei luoghi attraversati. Nella classifica del quarto giorno, si rafforza la leadership dell’Alfa Romeo.

Fino alla terza tappa, le auto del “biscione” si erano dovute “accontentare” dei primi due posti. Al termine della giornata di ieri, dopo 120 prove cronometrate, la supremazia è diventata ancora più solida, con tre vetture del marchio al comando delle danze.

In cima alla classifica si conferma l’Alfa Romeo 6C 1750 SS di Vesco e Salvinelli, seguita ancora una volta dalla 6C 1500 SS di Erejomovich e Llanos. Dietro di loro, al terzo posto, si è insediata la 6C 1750 GS Spider di Tonconogy e Ruffini. Per la casa automobilistica milanese non poteva andare meglio, ma la gioia potrà palesarsi solo al termine del confronto, quando sventolerà la bandiera a scacchi finale.

Per quanto riguarda il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, all’arrivo di Salsomaggiore, davanti a tutti si sono piazzati ancora una volta Hotz e Mozzi, su una F8 Spider, seguiti da Vergamini e Fabrizi, su 488 GTB, e Mancinelli Barbieri, su 488 Pista. Anche qui valgono le considerazioni fatte prima: la bottiglia di spumante potrà essere stappata solo dopo l’arrivo di Brescia.

Foto 1000 Miglia Official

Ieri, gli equipaggi impegnati nella rievocazione turistica della mitica “Freccia Rossa” hanno percorso 240 chilometri durante la mattinata. A seguire la pausa pranzo a Pontedera. Il convoglio si è poi congedato dalla città della Piaggio con un controllo a timbro nel centro cittadino. Da qui i protagonisti attivi della 1000 Miglia hanno ripreso le danze, in direzione della costa livornese.

Nella località di Valle Benedetta, si è tenuta l’ottava prova di media di quest’edizione dell’evento bresciano. Qualche chilometro più avanti, le auto storiche e le Ferrari hanno fatto il loro ingresso all’Accademia Navale di Livorno. Qui l’Ammiraglio Emilio Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ha fatto gli onori di casa, accogliendo l’arrivo delle auto, per l’occasione al volante di una Fiat 1100 Monviso del 1947.

Il colorato e rombante corteo della 1000 Miglia 2025 si è poi spostato nel cuore della Versilia. Lungo il Viale dei Tigli di Viareggio si sono svolte altre 5 prove cronometrate, cui ha fatto seguito un controllo orario a ridosso della spiaggia. Risalendo il litorale tirrenico, non potevano mancare i passaggi dai centri cittadini di Pietrasanta e Forte dei Marmi.

Con lo scendere della sera, in memoria delle gesta eroiche dei piloti del passato, gli equipaggi si sono avventurati fra i tornanti del Passo della Cisa, sul quale hanno effettuato una ulteriore serie di prove cronometrate, cui si è aggiunta l’ultima prova di media della 1000 Miglia 2025. Dopo questo atto, le auto storiche e le Ferrari hanno fatto il loro ingresso a Parma dallo Stradone Martori della Libertà, per giungere infine in Piazza Giuseppe Garibaldi, teatro del controllo orario di fine tappa. Anche qui un caloroso abbraccio di pubblico.