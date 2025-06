Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: ibrida o elettrica sarà super

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sarà ancora una volta la versione top di gamma della futura generazione della berlina di segmento D del biscione che come sappiamo nei giorni scorsi è stata ufficialmente confermata dal nuovo CEO di Alfa Romeo Santo Ficili che ha smentito le voci circolate nelle scorse settimane secondo cui il progetto era in forse. La vettura si farà anche se il suo arrivo è stato posticipato senza una data precisa a causa di alcuni problemi legati all’implementazione del motore termico nella nuova piattaforma Stla Large.

Ecco come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Dunque dovremo aspettare fino al 2027 o forse addirittura al 2028 ma alla fine la vedremo la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio che qui vi mostriamo in alcuni render. Non è ancora chiaro se sarà elettrica, ibrida o termica. Addirittura qualche settimana fa era circolata anche la voce di una doppia versione ibrida ed elettrica al 100 per cento ma francamente non sappiamo se crederci o meno. A prescindere di quale motore avrà questa berlina di una cosa siamo sicuri e cioè che si tratterà di un’auto super che non farà rimpiangere il modello attuale ma anzi lo migliorerà ulteriormente sia come prestazioni che come piacere di guida, sportività e tenuta di strada.

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio dovrebbe essere un’auto molto potente. Negli scorsi anni quando si pensava che sarebbe stata completamente elettrica era stato detto che avrebbe avuto circa mille cavalli. Ovviamente non sappiamo se le cose andranno effettivamente così. In caso di versione ibrida sembra più probabile che vi saranno meno cavalli ma sicuramente di più dei 520 cavalli della versione attuale. Lo stile dovrebbe cambiare e non poco si tratterà infatti non di una classica berlina sedan e ma di una berlina fastback con qualche elemento in comune con il mondo dei crossover. Ma non si tratterà di un crossover come qualcuno aveva detto nei mesi scorsi rimanendo comunque nel segmento delle berline anche se con caratteristiche inedite rispetto alla precedente generazione. L’obiettivo sarà trasformarla in un successo commerciale in Europa e anche nel resto del mondo. Vedremo se designer e ingegneri saranno riusciti a realizzare il loro obiettivo.