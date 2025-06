Fiat: pare sempre più probabile il lancio in contemporanea di due SUV

Al momento tutto tace in casa Fiat. Delle nuove vetture che dovrebbero debuttare a breve non si sa nulla. Ci si chiede se questa sia la classica quiete prima della tempesta o se semplicemente si attende l’entrata in carica del nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa per annunciare le prossime mosse del brand torinese. Ad ogni modo secondo i soliti bene informati pare sempre più probabile che alla fine Fiat possa presentare non una ma due vetture insieme. Si tratterebbe dei due famosi crossover di segmento C soprannominati attualmente Pandissima o Giga Panda e nuova Fastback.

Pandissima e Fastback: Fiat svelerà insieme i due nuovi SUV?

In teoria la prima ad arrivare dovrebbe essere la Pandissima seguita dalla nuova Fastback. Se però il debutto della prima, inizialmente previsto in estate, dovesse slittare, allora pare probabile che le due auto alla fine possano essere svelate insieme. Si tratta di un qualcosa di cui si era già vociferato in passato e che sembra ogni giorno più probabile. La certezza comunque la avremo già nel corso delle prossime settimane quando il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano industriale di Stellantis per i prossimi anni.

Nuova Fiat Pandissima sarà un SUV di segmento C lungo 4,4 metri con versioni a 5 e 7 posti che sarà prodotto su piattaforma smart car da Stellantis a Kenitra in Marocco. Si tratterà di un modello dalle forme squadrate e con grande spazio a bordo. La nuova Fastback invece sarà un SUV coupè lungo 4,34 metri che arriverà sul mercato solo in versione a 5 posti e che in Sud America prenderà il posto dell’attuale Fastback. Entrambi i modelli saranno venduti in tutto il mondo e arriveranno sul mercato sia in versione elettrica che termica. Vedremo dunque in proposito che novità ci saranno per questi due crossover nel corso delle prossime settimane.