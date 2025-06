Fiat Fastback 2026: trapelano nuove immagini senza veli prima del debutto

Fiat in Brasile si prepara a svelare a breve la nuova Fiat Fastback 2026, che porterà con sé aggiornamenti leggeri sia dal punto di vista estetico sia nelle dotazioni, sulla scia delle modifiche già introdotte sulla Pulse, da cui il modello deriva. A confermare l’imminenza della presentazione è l’arrivo delle prime unità presso le concessionarie, dove si stanno ultimando i preparativi in vista della presentazione ufficiale attesa per la prossima settimana.

Fiat Fastback 2026: il SUV Coupé adotta modanature laterali verniciate nello stesso colore della carrozzeria e una nuova griglia

A dare l’anticipazione è il profilo Instagram @stellantis_clube, che ha pubblicato le immagini di una Fiat Fastback 2026 Impetus equipaggiata con motorizzazione mild-hybrid 1.0 turbo a 12V. La vettura appare priva delle modifiche previste inizialmente, fatta eccezione per l’aggiornamento già annunciato del sistema elettrificato.Verniciata di bianco, l’unità mostra già le sue differenze rispetto alla gamma 2025, con lievi modifiche alle prese d’aria laterali e un aspetto generale più squadrato. Cambia anche la griglia anteriore, che ora presenta filamenti verticali accompagnati da una parte inferiore più grande e dal design più squadrato, oltre alle applicazioni laterali anteriori con dettagli della versione Abarth. Mantiene comunque una propria identità rispetto alla Pulse.

Lateralmente, le modanature laterali presentano una nuova verniciatura, come già presente sulla sportiva Abarth. Sono presenti anche nuovi cerchi da 18” oscurati, apparentemente delle stesse dimensioni di quelli attuali, e pneumatici Continental Contact6. Negli specchietti retrovisori, il SUV coupé è dotato di avviso di angolo cieco, che integra il pacchetto ADAS, composto da avviso di collisione con frenata automatica, avviso di cambio corsia e abbaglianti automatici.

All’interno della Fiat Fastback 2026, i cambiamenti si concentreranno esclusivamente su rivestimenti, colori e materiali, variabili a seconda dell’allestimento. La novità più rilevante sarà l’introduzione del tetto panoramico, disponibile come optional per le versioni più accessoriate con motore 1.0 turbo e di serie sul modello Abarth. Come accaduto per la Pulse, la gamma motori resterà invariata: si parte con il 1.0 turbo, anche in versione mild-hybrid a 12V, che conserva i 125/130 CV e 20,4 kgfm, abbinato a un cambio CVT. Resta da capire se sarà mantenuta la Limited Edition con motore 1.3 turbo, oggi presente solo sull’Abarth.