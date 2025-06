Nuova Fiat Uno: sarà questo il design della ‘gemella’ di Grande Panda?

Ricorderete sicuramente queste immagini di brevetto che vi abbiamo mostrato lo scorso anno quando ancora non era stata presentata Fiat Grande Panda. All’epoca si pensava si potesse trattare dei primi brevetti del nuovo modello che poi è stato presentato lo scorso 14 luglio ed è finalmente arrivato sul mercato lo scorso 28 gennaio. Dal Brasile però nelle scorse ore una nuova teoria è spuntata a proposito di queste immagini di brevetto e cioè che si potrebbe trattare della nuova Fiat Uno o comunque di come si chiamerà l’auto gemella di Fiat Grande Panda che in America Latina avrà un altro nome e alcune modifiche estetiche.

Sarà questo il design della nuova Fiat Uno o di come si chiamerà Grande Panda in Sud America?

In quanto figlia del gruppo Stellantis, la nuova Fiat Uno o Argo utilizzerà la piattaforma Smart car della Grande Panda, utilizzata anche da Citroën per C3 e Aircross e da Opel per la nuova Frontera. Si tratta di una base versatile nelle dimensioni e che può essere equipaggiata con motori a combustione interna, come il 1.0 Firefly che verrà utilizzato nella 500 mild hybrid, fino ai motori elettrici presenti nella e-c3 e nella e-208.

Confermata per il Brasile a marzo dall’amministratore delegato globale di Fiat, Olivier Francois, la nuova Fiat Uno– o qualunque sia il nome che adotterà in quel paese – avrà un’importanza fondamentale per la casa automobilistica a livello mondiale. Il dirigente ne ha paragonato l’importanza alla famiglia Palio, l’ultima considerata globale da Fiat. Pertanto, la Grande Panda è considerata estremamente importante per il futuro dell’azienda italiana, e per questo motivo riceverà anche derivati ​​per sostituire in Brasile Pulse, Fastback e il pick-up Strada.

In Brasile la seconda generazione della Fiat Uno, sviluppata presso il polo automobilistico di Betim (Minas Gerais), è stata lanciata per reinterpretare lo spirito dell’originale del 1984, ma con un design moderno e più adatto al contesto degli anni 2010. Il nuovo stile, definito “Round Square” da Fiat, ha introdotto linee più morbide e arrotondate, pur mantenendo alcuni richiami alla prima generazione. Prodotta tra il 2010 e il 2021, è stata offerta in numerose versioni: due o quattro porte, cambio manuale o automatizzato, motori Fire 1.0 e 1.4, e successivamente Firefly 1.0 e 1.3. La produzione si è conclusa nel 2021 con l’edizione limitata “Uno Ciao”, omaggio a una carriera durata 37 anni, con oltre 4,3 milioni di unità costruite.