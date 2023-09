Nuova Fiat Panda, Lancia Ypsilon e SUV Alfa Romeo: il 2024 sarà un anno molto interessante

Il 2023 è stato sicuramente un anno importante per le case italiane di Stellantis. Lancia ha svelato la sua concept car Pu+Ra che anticipa il linguaggio di design dei futuri modelli, Fiat ha presentato le nuove 600 e Topolino mentre Alfa Romeo solo pochi giorni fa ha mostrato la nuova Alfa Romeo 33 Stradale che sarà prodotta in sole 33 unità e costerà oltre il milione di euro.

Lancia, Alfa Romeo e Fiat si preparano a vivere un 2024 da protagoniste con il lancio delle nuove Ypsilon, SUV e Panda

Se il 2023 è stato un anno importante per Fiat, Lancia e Alfa Romeo il 2024 lo sarà molto di più. Infatti le tre case automobilistiche continueranno ad essere al centro dell’attenzione per alcuni importanti debutti. Il primo nuovo modello ad arrivare sarà la nuova Lancia Ypsilon che dovrebbe essere presentata entro la fine del primo trimestre del 2024, forse al salone dell’auto di Ginevra ma che già tra fine anno e inizio 2024 potrebbe mostrarsi nelle prime immagini teaser.

Questa auto, che segnerà il ritorno di Lancia in Europa, sarà molto diversa dal suo predecessore e darà il via al nuovo corso di Lancia che poi proseguirà nei prossimi anni con il lancio delle nuove Lancia Gamma e Lancia Delta. Tornando alla Ypsilon, la vettura sarà prodotta su piattaforma CMP a Figuruelas in Spagna insieme a Opel Corsa e Peugeot 208. Lo stile sarà fortemente influenzato da quello della concept car Lancia Pu+Ra HPE mostrato ad aprile alla Milano Design Week. L’auto avrà una versione ibrida che sarà la entry level e una versione elettrica al 100 per cento.

Anche per Alfa Romeo il 2024 sarà un anno importante. La casa automobilistica del Biscione svelerà la sua nuova entry level, un SUV compatto di cui a breve si conoscerà anche il nome. Questa vettura sarà la prima auto di produzione in serie del Biscione ad avere una versione elettrica al 100 per cento. Il SUV che avrà una lunghezza intorno ai 4,3 m e uno stile insolito per essere un SUV sarà costruita a Tychy in Polonia insieme a Fiat 600 e Jeep Avenger. Il suo prezzo di partenza si dovrebbe aggirare intorno ai 30 mila euro per la versione ibrida. Quella elettrica invece potrebbe partire da circa 40 mila euro. Con questa auto le immatricolazioni del Biscione si dovrebbero impennare dato che il modello si va a collocare in uno dei segmenti di mercato che vanno per la maggiore. Il suo debutto dovrebbe avvenire intorno alla metà del prossimo anno. Imparato ha anche confermato che l’auto piacerà molto a chi amava Giulietta e MiTo.

Infine parliamo del 2024 di Fiat. Anche per la casa automobilistica italiana il 2024 sarà un anno importante. Dopo un 2023 da incorniciare con i debutti di 600 e Topolino nel 2024, esattamente nel corso del prossimo mese di luglio e più precisamente ancora giorno 11 luglio dovrebbe avvenire la presentazione della nuova Fiat Panda Si tratta di un’auto molto importante per la casa torinese. Questa sarà una delle prime auto elettriche low cost ad essere lanciate in Europa da Stellantis.

Inoltre si dice che questo veicolo darà origine ad una nuova famiglia di auto di Fiat che si contrapporrà alla gamma 500 e comprenderà anche la nuova Multipla che dovrebbe tornare nelle vesti di crossover di segmento C. Di questa auto si dice comunque che già diversi mesi prima di luglio possano trapelare le prime immagini e ulteriori dettagli. Sappiamo già che avrà una lunghezza intorno ai 4 m, un look da crossover e forme squadrate. L’auto sarà parente stretta della nuova Citroen e-C3 che sarà svelata in ottobre.

Con il lancio di queste tre auto di Lancia, Alfa Romeo e Fiat il gruppo Stellantis ha la certezza di vivere un 2024 da vera protagonista nel mondo dell’auto in Europa e non solo. Vedremo dunque a proposito di queste auto cos’altro emergerà nel corso delle prossime settimane.